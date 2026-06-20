Mundial 2026: Alemania remonta a Costa de Marfil sobre la hora y consigue la clasificación

Alemania y Costa de Marfil chocaron en el moderno Toronto Stadium por la segunda fecha del Grupo E de la vibrante Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado germano llegó sumamente motivado tras propinar una goleada histórica de 7-1 a Curazao, mientras que los Elefantes africanos arribaron tras vencer por la mínima diferencia a Ecuador en su debut.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, el cuadro teutón impuso condiciones controlando la posesión del esférico e intentando vulnerar el ordenado bloque bajo oponente. Jamal Musiala generó la primera opción clara con un potente derechazo cruzado tras una asistencia limpia de Aleksandar Pavlović. Instantes más tarde, el guardameta Yahia Fofana salvó milagrosamente su arco al detener un testarazo colocado de Kai Havertz.

La polémica apareció cuando el árbitro principal anuló un gol germano tras un tiro de esquina de Nathaniel Brown por una infracción de Pavlović sobre Fofana. La escuadra marfileña aprovechó el desconcierto y, al minuto 30', Franck Kessié abrió el marcador con un implacable disparo de media distancia que dejó sin opciones a Manuel Neuer, decretando el sorpresivo 0-1.

También te puede interesar: Mundial 2026: Países Bajos consigue una contundente victoria 5-1 sobre Suecia en Houston

Segundo Tiempo

Para el complemento, Julian Nagelsmann revolucionó su esquema dando entrada a Antonio Rüdiger por Nico Schlotterbeck, y ejecutando al minuto 59 un triple cambio con Nadiem Amiri, Jamie Leweling y Deniz Undav. Los movimientos surtieron efecto inmediato y, al minuto 68', el atacante Undav aprovechó un balón suelto en el área chica para definir con frialdad y poner el empate 1-1.

El técnico Emerse Faé refrescó sus líneas enviando al terreno a Simon Adingra y Evann Guessand, pero la presión teutona continuó siendo asfixiante con el ingreso de Leon Goretzka por Havertz al 84. Cuando la igualada parecía definitiva, en el tiempo de descuento (90+4'), Undav emergió nuevamente como el gran héroe de la jornada al firmar su doblete definitivo y la remontada final de 2-1.

Deniz Undav se consagró como el mejor jugador alemán gracias a su letal efectividad saliendo desde el banquillo, mientras que Franck Kessié brilló por los africanos manejando los tiempos del mediocampo. Ahora, Alemania lidera con seis puntos y asegura virtualmente su clasificación, mientras que Costa de Marfil se jugará toda su vida en la última jornada grupal frente a Curazao.

También te puede interesar: Mundial 2026: FIFA nombra al 'Pato Merlín' como embajador oficial, ¿qué significa esto?