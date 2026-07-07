Mundial 2026: Así marchan las reñidas batallas por los lideratos de goleo y asistencia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza con paso firme en Norteamérica, consolidando una de las batallas estadísticas más reñidas de la historia moderna. En este escenario de máxima exigencia, la jerarquía individual ha comenzado a definir el rumbo exacto de las selecciones, consagrando provisionalmente al argentino Lionel Messi y al francés Michael Olise como los líderes indiscutibles en los departamentos de goleo y asistencias.

¿Quiénes son los máximos goleadores?

En la competitiva tabla de artilleros, Lionel Messi se erige firmemente como el máximo goleador del certamen hasta ahora con un total de ocho anotaciones de auténtica antología. El experimentado astro de la albiceleste deslumbró desde el debut con un triplete ante Argelia; a esta racha le sumó un gran doblete contra Austria, un tiro libre milimétrico frente a Jordania, un tanto salvador ante Cabo Verde y una genialidad en el último compromiso ante Egipto para clasificar a Argentina a cuartos de final.

La carrera por la Bota de Oro se mantiene al rojo vivo debido al acecho inmediato de otras superpotencias mundiales. El francés Kylian Mbappé y el imponente noruego Erling Haaland igualan la línea de los siete tantos, seguidos muy de cerca por el inglés Harry Kane con seis conquistas, estructurando un glorioso empate técnico que se definirá únicamente por detalles mínimos.

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¿Quién es el líder de asistencias?

Por su parte, el apartado creativo tiene un dueño absoluto en la figura del joven mediocampista galo Michael Olise, indiscutible líder de asistencias del torneo. Con un registro impecable de cinco pases decisivos en cuatro compromisos disputados, el talentoso futbolista del combinado francés se ha transformado en el motor primordial de un ataque letal que busca reeditar viejas glorias europeas.

El asedio sobre la corona de Olise es liderado por el dinámico mediocentro brasileño Bruno Guimarães y por el determinante marroquí Brahim Díaz, quienes acumulan cuatro asistencias en el certamen global. Un escalón más abajo se ubica un selecto grupo empatado con tres pases de gol, integrado firmemente por talentos de la talla de Florian Wirtz, Martin Ødegaard, Alexander Isak y el destacado mexicano Roberto Alvarado.

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