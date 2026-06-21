Mundial 2026: Bélgica e Irán empatan sin goles en un duelo táctico muy cerrado en Los Ángeles

El Los Angeles Stadium albergó el intenso empate 0-0 entre Bélgica e Irán por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas escuadras llegaron necesitadas de un triunfo tras debutar con empates: los europeos igualaron 1-1 ante Egipto y los asiáticos firmaron un vibrante 2-2 frente a Nueva Zelanda.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial del principal Darío Herrera, el libreto táctico quedó claro con una Bélgica dominando la posesión bajo la batuta de Kevin De Bruyne. La fricción física no tardó en aparecer, costándole una tarjeta amarilla a Romelu Lukaku apenas al minuto tres por una dura infracción. Los dirigidos por Amir Ghalenoei se replegaron con un ordenado bloque defensivo de cinco hombres que maniató las transiciones belgas.

La gran polémica de la primera mitad llegó en el minuto 26', cuando el VAR anuló un gol legítimo en primera instancia a Mehdi Taremi por un fuera de juego milimétrico que silenció temporalmente a la zaga belga. Posteriormente, el juego continuó cortándose en la mitad de la cancha, lo que provocó una amonestación para el iraní Saeid Ezatolahi al 33' tras frenar un avance prometedor de Nicolas Raskin.

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Segundo Tiempo

En el complemento, la dinámica cambió con el ingreso de Alireza Jahanbakhsh en Irán y un triple cambio belga al 58' que trajo a Dodi Lukébakio, Hans Vanaken y Timothy Castagne. Lukébakio tuvo la opción más clara con un potente disparo repelido magistralmente por el arquero Alireza Beiranvand. No obstante, el rumbo del encuentro dio un vuelco drástico en el minuto 66.

Un gravísimo error en la salida de Nathan Ngoy provocó que derribara a Taremi cuando se escapaba solo frente a Thibaut Courtois, recibiendo una tarjeta roja directa. Con diez hombres, el estratega belga sacrificó a Lukaku para dar entrada al defensor Arthur Theate. A pesar de la superioridad numérica y las sustituciones ofensivas iraníes, el marcador no sufrió alteraciones gracias a la solidez de Brandon Mechele.

Los hombres del partido fueron Beiranvand por sus cruciales atajadas e impecable seguridad, y De Bruyne por sostener el volumen creativo europeo. Ahora, Bélgica cerrará la fase de grupos frente a la escuadra de Nueva Zelanda, mientras que Irán buscará la histórica clasificación en su definitivo choque contra el seleccionado de Egipto.

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