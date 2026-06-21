Mundial 2026: España resurge con una contundente goleada 4-0 ante Arabia Saudí en el Grupo H

España y Arabia Saudí se enfrentaron hoy en el Atlanta Stadium por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado europeo llegó urgido de redención tras un amargo empate sin goles ante la debutante Cabo Verde. En contraste, los Halcones Verdes arribaron motivados luego de conseguir una histórica igualada 1-1 contra Uruguay.

Primer Tiempo

La Roja impuso condiciones de inmediato mediante transiciones rápidas y una intensa presión alta. Al minuto 10', un oportuno robo de balón permitió a Mikel Oyarzabal desbordar por el sector izquierdo; su centro preciso al segundo poste encontró a Lamine Yamal, quien conectó con comodidad de pierna zurda para decretar el primer tanto del compromiso y de su cuenta personal.

El asedio continuó y al minuto 21' Oyarzabal aprovechó un rechace corto de la defensa para firmar el 2-0 con un disparo cruzado. Solo tres minutos más tarde, el delantero de la Real Sociedad completó su doblete tras una gran triangulación donde Pedro Porro centró, Marc Cucurella recentró y Dani Olmo habilitó con la cabeza para sellar un apabullante 3-0.

También te puede interesar: Mundial 2026: El Estadio Monterrey hace una gran historia con el 'partido milenario del fútbol'

Segundo Tiempo

En el complemento, Luis de la Fuente refrescó el ataque enviando al campo a Yéremy Pino y Ferran Torres por Yamal y Oyarzabal. Rápidamente, al minuto 49', un potente tiro de esquina ejecutado desde la banda derecha provocó un desafortunado desvío del defensor saudí Hassan Altambakti, quien anotó en propia puerta el 4-0 definitivo que sepultó cualquier intento de reacción asiática.

Con la amplia ventaja, España administró el ritmo del partido dando ingreso a Mikel Merino y Nico Williams. Arabia Saudí, replegada bajo el mando de Georgios Donis, refrescó líneas con Mohamed Kanno, pero careció de profundidad ofensiva frente a la solvente y ordenada dupla central de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, limitándose a defender para evitar una goleada aún mayor.

Mikel Oyarzabal fue el futbolista más destacado por España gracias a su brillante doblete y una asistencia, mientras que el lateral Moteb Al-Harbi sobresalió en el cuadro saudí por su enorme sacrificio defensivo. Con este resultado, España suma cuatro unidades y se medirá ante Uruguay buscando el liderato, mientras que Arabia Saudí buscará la clasificación frente a Cabo Verde.

También te puede interesar: Mundial 2026: Japón corona el partido número mil de las Copas del Mundo goleando a Túnez