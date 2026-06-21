Mundial 2026: Japón corona el partido número mil de las Copas del Mundo goleando a Túnez

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 celebró un hito eterno en suelo mexicano. El Estadio Monterrey albergó el partido número mil en la historia de la competición, una efeméride que la selección de Japón transformó en una exhibición absoluta de efectividad. Ante 51,243 espectadores, el cuadro asiático desplegó una lección de dinamismo y contundencia táctica, aplastando por 4-0 a una frágil Túnez que consumó su eliminación prematura del certamen sin poder oponer resistencia ante el orden de su rival.

El estratega Hajime Moriyasu apostó por el protagonismo y su plantel respondió de inmediato. En el minuto cuatro, una brillante acción colectiva finalizó con un pase raso de Keito Nakamura hacia el centro del área, donde Daichi Kamada definió con frialdad para abrir la cuenta. Esta anotación tempranera no solo desarticuló la estrategia tunecina, sino que pasó a los libros de récords como el gol más rápido conseguido por un futbolista japonés en los anales del torneo mundialista.

Japón demuestra porque es candidato

La superioridad de los Samuráis Azules maniató el debut del técnico francés Hervé Renard con los africanos. Con un mediocampo dominante liderado por Ao Tanaka, Japón impidió cualquier conexión de Hannibal Mejbri. Al cumplirse la media hora de juego, Ayase Ueda aprovechó la pasividad defensiva en la frontal, avanzó con libertad y sacó un disparo cruzado de pierna derecha para batir al guardameta Aymen Dahmen, reflejando la enorme distancia futbolística.

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El complemento mantuvo la tónica dominante bajo el calor regiomontano. La sentencia definitiva llegó en el minuto 69' tras un pase filtrado de Kamada que rompió las líneas defensivas de Túnez; Junya Ito, reemplazo del lesionado Takefusa Kubo, ganó la espalda rival y definió por bajo. El gol terminó por apagar los pocos arrestos de un cuadro tunecino totalmente superado.

Historia pura en las Copas del Mundo

A miitad del periodo, a siete minutos del final, la goleada se vistió de historia. Kaishu Sano envió un preciso centro desde la banda derecha que encontró la cabeza de Ueda, quien firmó su doblete. Con esta anotación, Japón no solo consumó la victoria más abultada de su trayectoria mundialista, sino que se erigió como la primera escuadra asiática en marcar cuatro dianas en un único duelo.

La victoria sitúa a Japón en la cima del Grupo F con cuatro unidades, igualado con los Países Bajos y a un paso de certificar su pase ante Suecia. En contraste, el bando norafricano se despide prematuramente de la competencia. Así, el emblemático encuentro mil de la Copa del Mundo quedará grabado como la noche en que los nipones demostraron su jerarquía.

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