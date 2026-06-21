Mundial 2026: El Estadio Monterrey hace una gran historia con el 'partido milenario del fútbol'

La Copa Mundial de la FIFA alcanzó un hito histórico memorable en el Estadio Monterrey. El categórico triunfo de Japón sobre Túnez representó el partido número 1,000 en la bitácora del torneo más prestigioso del planeta. Detrás de esta cifra se esconde una evolución cronológica que comenzó en Uruguay 1930 y que, cada cien compromisos, ha dejado una huella imborrable en la memoria del fútbol, reflejando el crecimiento de una pasión global.

El camino hacia el millar comenzó a consolidarse en Suiza 1954, cuando Austria derrotó 3-1 a Uruguay en el duelo por el tercer puesto, registrando el partido 100. Doce años después, la final de Inglaterra 1966 se transformó en el encuentro 200 de la historia. En Wembley, los locales superaron 4-2 a Alemania Federal tras una prórroga envuelta en la polémica del gol fantasma de Geoff Hurst, marcando el primer gran hito bicentenario.

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Historia futbolística y deportiva

La expansión del certamen trajo consigo la simultaneidad de horarios. En Argentina 1978, la victoria de Italia 1-0 ante Austria y el empate 2-2 entre alemanes y neerlandeses compartieron el casillero del juego 300. Para el partido 400, los focos regresaron a suelo mexicano en 1986. En los octavos de final disputados en Puebla, la Argentina de Diego Maradona se impuso por 1-0 a Uruguay, abriendo su glorioso sendero triunfal hacia la consagración ecuménica.

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El ecuador de esta cuenta regresiva se vivió en Estados Unidos 1994 con el encuentro 500, un honor compartido nuevamente por la jornada unificada donde Bulgaria venció 2-0 a Argentina y Nigeria hizo lo propio ante Grecia. El nuevo milenio inauguró la era asiática en Corea-Japón 2002. Allí, el empate sin goles entre Francia y Uruguay se inscribió como el juego 600, un pálido reflejo futbolístico de un torneo caracterizado por las sorpresas.

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Desde Suiza, hasta tierras regiomontanas

Los últimos escalones evidenciaron el dominio moderno. Alemania 2006 albergó el partido 700 con el triunfo de Francia 3-1 sobre España en octavos. El choque 800 revivió las emociones en Brasil 2014 mediante el vibrante empate 2-2 entre Alemania y Ghana. Cuatro años más tarde, la historia se superó a sí misma en Rusia 2018: el partido 900 fue la gran final del torneo, donde el combinado francés venció 4-2 a Croacia.

Finalmente, el duelo milenario acontecido ayer en Nuevo León cierra un ciclo perfecto de noventa y seis años de mística competitiva. Desde aquellos rústicos estadios montevideanos de 1930 hasta la espectacularidad de los recintos norteamericanos actuales, los partidos centenarios narran la metamorfosis del juego. Lo que nació como una pequeña aventura de trece invitados hoy es un gigante absoluto de cuarenta y ocho naciones, unido por el eterno e inquebrantable romance con el balón.

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