Mundial 2026: Brasil sella su pase a la siguiente fase con un contundente 3-0 ante Escocia

La selección de Brasil y Escocia se enfrentaron hoy en el imponente Miami Stadium por la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026. La Canarinha llegó invicta a esta gran cita con cuatro puntos, tras igualar con Marruecos y golear a Haití, mientras que el combativo cuadro británico arribó con tres unidades, buscando sellar un pase histórico.

Primer Tiempo

El duelo inició sumamente físico, evidenciado en un fuerte choque de cabezas entre Matheus Cunha y Lewis Ferguson. Al minuto siete, Rayan aprovechó un grave error en salida de Scott McKenna para asistir de gran manera a Vinícius Júnior, quien eludió con categoría al arquero rival Angus Gunn para decretar la temprana apertura del marcador en Florida.

Al minuto 24, el colegiado mexicano César Ramos anuló vía VAR otra anotación de Vinícius por falta sobre Jack Hendry. Escocia manejó más el esférico tras la pausa de hidratación, pero en el añadido, Bruno Guimarães lanzó un servicio bombeado exquisito para que Vini conectara de cabeza, firmando un implacable doblete que colocaba el cómodo 2-0.

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Segundo Tiempo

En el complemento, Kieran Tierney ingresó por Andrew Robertson. Escocia avisó rápido con un fuerte cabezazo de Scott McTominay contenido por Alisson Becker y reclamó un penal sobre Nathan Patterson. No obstante, la escuadra sudamericana recuperó hilos mediante transiciones letales y el propio Vinícius perdonó su ansiado triplete en un mano a mano frente a Gunn.

La brillante goleada se selló al 60' mediante una obra de arte colectiva: Guimarães construyó la jugada, amagó el disparo y asistió quirúrgicamente a Matheus Cunha, quien decretó con frialdad el 3-0. Carlo Ancelotti refrescó líneas al 66' metiendo a Fabinho y Gabriel Martinelli, amarrando el control del balón ante la desbordada defensa de la Tartan Army.

Vinícius Júnior fue el mejor brasileño por su letalidad ofensiva, mientras que Angus Gunn sobresalió en Escocia evitando mayores daños. Tras el silbazo, Brasil avanza líder absoluto de sector con siete unidades directo a los dieciseisavos de final; Escocia, con tres puntos y diferencia de goles negativa, esperará combinaciones para intentar avanzar como un mejor tercero.

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