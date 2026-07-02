Mundial 2026: Cafú coloca a Jorge Sánchez a la altura de los mejores laterales de este torneo

La Copa del Mundo 2026 sigue generando voces autorizadas y una de las más resonantes este jueves fue la de Marcos Evangelista de Morais, Cafú, quien elogió sin titubeos el desempeño de Jorge Sánchez como lateral derecho de la Selección Mexicana.

Cafú elige a sus favoritos en el Mundial

En entrevista con el periodista Diego Sánchez, el histórico capitán brasileño afirmó que el mexicano exhibe rasgos futbolísticos “muy similares” a los que él mismo mostró en su carrera, destacando su potencia, recorrido y capacidad para llegar a línea de fondo. Cafú fue explícito al responder qué laterales del Mundial 2026 reflejan la esencia ofensiva que él inmortalizó: Daniel Muñoz (Colombia), Achraf Hakimi (Marruecos) y Jorge Sánchez (México).

“Me gusta mucho el lateral de Colombia que ha destacado mucho, el lateral de México se destacó bastante, va a la línea de fondo y cruza, y Hakimi… Son laterales que tienen una semejanza muy grande”, declaró el exjugador del Milan y la Roma, quien disputó cuatro Copas del Mundo y ganó dos.

El señalamiento de Cafú coloca a Sánchez dentro de un grupo reducido de laterales que mantienen viva la mística del carril moderno: potencia, ida y vuelta constante y técnica depurada. Para el mexicano, el comentario representa un impulso significativo en plena fase de eliminación directa, donde cada detalle pesa en la confianza individual.

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Un jugador insignia en el esquema del 'Vasco'

La valoración del brasileño coincide con el rendimiento del jugador en este torneo. Sánchez ha sido clave en el esquema de Javier Aguirre, alternando en algunos momentos con Israel Reyes, pero consolidándose como el lateral más efectivo del Tri en esta Copa del Mundo. Su presencia ha coincidido con los mejores pasajes del equipo, especialmente en partidos donde México necesitó amplitud y agresividad por derecha.

El seguimiento estadístico y táctico del torneo sostiene las palabras de Cafú: Sánchez ha mostrado regularidad, lectura defensiva y una capacidad ofensiva que antes se le cuestionaba. Su evolución en el Mundial 2026 ha sido evidente y ha generado debate entre aficionados y analistas sobre su techo futbolístico, ahora respaldado por una voz histórica del juego.

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