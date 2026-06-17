Mundial 2026: Caleb Yirenkyi frena la ilusión de Panamá y da agónico triunfo a Ghana en el 95

En el Toronto Stadium, Ghana y Panamá debutaron hoy en la primera jornada del Grupo L del Mundial FIFA 2026. Los Black Stars llegaron tras liderar el Grupo I africano en su quinta cita mundialista, mientras que el cuadro canalero selló su boleto en una exigente eliminatoria de Concacaf para disputar el segundo Mundial de su historia.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial desató una batalla intensa en la mitad de la cancha. Ghana buscó imponer condiciones con un esquema 4-2-3-1, intentando explotar la velocidad de Ernest Nuamah y Kamaldeen Sulemana por las bandas. Sin embargo, el combinado panameño se plantó firme con un bloque defensivo de tres centrales liderado por José Córdoba, neutralizando con éxito los circuitos ofensivos de la escuadra africana.

La fricción física marcó el ritmo, provocando interrupciones constantes que impidieron la fluidez. A los 16' minutos, el mediocampista ghanés Caleb Yirenkyi fue amonestado tras una fuerte entrada para cortar un avance prometedor. A pesar de los esfuerzos de Jordan Ayew por habilitar el frente de ataque, las imprecisiones en el último tercio mantuvieron el marcador inmóvil antes del descanso.

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Segundo Tiempo

Para el complemento, el estratega Carlos Queiroz realizó modificaciones tácticas obligadas, sustituyendo al guardameta Ati-Zigi por Benjamin Asare e ingresando al revulsivo Abdul Fatawu. Por su parte, Thomas Christiansen dio entrada al atacante José Fajardo, y poco después, el espigado zaguero panameño Jiovany Ramos rozó la anotación mediante un disparo cruzado al minuto 67'.

Cuando el reparto de puntos parecía definitivo, llegó el drama. Al minuto 94, un letal contragolpe capitalizó una desatención panameña; Thomas-Asante centró con precisión al centro para asistir a Caleb Yirenkyi, quien firmó el agónico uno a cero. El cierre fue frenético, con Panamá volcada al ataque y una trifulca final tras una dura falta sobre Asare.

La gran figura del conjunto de Ghana fue Caleb Yirenkyi gracias a su gol decisivo, mientras que Yoel Bárcenas destacó en Panamá por su incansable despliegue táctico. De cara al futuro inmediato dentro del certamen, ambas selecciones deberán cambiar rápidamente de página para preparar sus cruciales compromisos de la siguiente fecha frente a las potencias de Inglaterra y Croacia.

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