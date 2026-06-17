Mundial 2026: Inglaterra vence a Croacia 4-2 en un vibrante y electrizante debut en Dallas

El Dallas Stadium de Arlington fue testigo del espectacular debut de Inglaterra y Croacia en la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. Los de Thomas Tuchel llegaron como firmes favoritos tras un pleno perfecto de ocho victorias en las eliminatorias de la UEFA, mientras que el combativo cuadro balcánico, liderado por el eterno Luka Modrić en su quinta Copa del Mundo, arribó con paso firme tras registrar una sólida marca de 7-1-0 en su clasificatorio continental.

Primer Tiempo

El pitazo inicial desató una auténtica tormenta futbolística sobre el césped texano. Apenas al minuto 4', un tiro de esquina croata cobrado con maestría encontró a Josip Šutalo sin marca en el segundo poste, pero su remate se marchó angustiosamente por encima del travesaño de Jordan Pickford. La respuesta británica llegó de inmediato mediante transiciones rápidas comandadas por un vertiginoso Bukayo Saka.

Al minuto 12', el árbitro validó un penal mediante el VAR tras una falta sobre Jude Bellingham; Harry Kane ejecutó con maestría al ángulo derecho abriendo el marcador. Croacia reaccionó tácticamente adelantando líneas, y al 36’, Martin Baturina sacó un derechazo raso inapelable que decretó el empate. Kane devolvió la ventaja inglesa al 42’ definiendo cruzado dentro del área, pero en la última jugada del primer tiempo (45+5’), Petar Musa selló el electrizante 2-2 provisional con un testarazo certero.

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Segundo Tiempo

La parte complementaria mantuvo el ritmo frenético y apenas al minuto 47', Bellingham frotó la lámpara firmando un golazo soberbio tras eludir a dos defensores rivales. Con el 3-2 en contra, Zlatko Dalić sacrificó a Musa buscando mayor movilidad, pero la zaga liderada por John Stones contuvo la presión de Mateo Kovačić. Tuchel refrescó su ofensiva y envió al campo a Marcus Rashford en reemplazo de Anthony Gordon.

La sustitución británica resultó providencial para sentenciar la contienda en un tramo final de alta tensión. Al minuto 85', Rashford aprovechó un contragolpe quirúrgico liderado por Declan Rice para batir al guardameta Dominik Livaković con un disparo ajustado, liquidando las esperanzas balcánicas con el definitivo 4-2. Los minutos finales fueron un monólogo inglés de control de posesión y solvencia defensiva.

Harry Kane brilló con su doblete ofensivo para Inglaterra, mientras Martin Baturina lideró con orgullo el descuento croata. Tras el vibrante debut en Texas, el conjunto inglés enfrentará a Panamá, y los balcánicos buscarán sumar obligatoriamente ante Ghana.

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