Mundial 2026: España empata sin goles ante Cabo Verde en un histórico debut del cuadro africano

España y Cabo Verde se enfrentaron este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la primera jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Roja llegó con un imponente invicto de treinta partidos oficiales tras coronarse en la Eurocopa, mientras que los africanos arribaron sumamente motivados para firmar su histórico debut absoluto en la máxima justa veraniega.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial del experimentado árbitro jordano Adham Makhadmeh, los dirigidos por Luis de la Fuente asumieron el protagonismo absoluto en la cancha mediante una asfixiante posesión. Al minuto 15', Pedri generó la primera aproximación seria con un disparo de media distancia atajado firmemente por Vozinha, mientras la zaga caboverdiana sufría la temprana amonestación de Sidny Lopes Cabral por cortar juego.

La opción ofensiva más clara de la primera mitad ocurrió exactamente al minuto 39', cuando un espectacular centro de Marc Cucurella propició un remate de Ferran Torres directo al travesaño; en el rebote, Mikel Oyarzabal conectó un testarazo salvado milagrosamente por Vozinha. El arquero se convirtió en el gran héroe visitante conteniendo otra volea sumamente peligrosa de Ferran en el descuento.

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Segundo Tiempo

En la parte complementaria, Fabián Ruiz intentó sacudir el marcador al minuto 50' con un potente disparo cruzado de zurda que pasó sumamente cerca del arco rival. Ante el incesante acoso colectivo de España, el estratega Bubista reaccionó tácticamente al minuto 61' realizando un triple cambio estratégico, enviando a Nuno da Costa, Willy Semedo y Deroy Duarte para contener el mediocampo.

Buscando dinamismo y mayor profundidad, De la Fuente modificó su esquema al minuto 71' con los esperados ingresos de Mikel Merino y el electrizante Lamine Yamal por Fabián y Gavi. El habilidoso juvenil agitó el ataque por el extremo derecho encarando con velocidad, pero la línea defensiva de Cabo Verde resistió con encomiable disciplina los intensos embates, decretando un definitivo 0-0.

El guardameta Vozinha fue indudablemente el MVP de los Tiburones Azules por sus intervenciones providenciales, mientras Cucurella destacó en España por su tremendo despliegue ofensivo. Tras este histórico empate, la escuadra ibérica buscará enderezar el camino en la segunda jornada frente a Arabia Saudí, mientras que la debutante africana intentará seguir sumando valiosos puntos ante la poderosa selección de Uruguay.

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