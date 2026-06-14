Mundial 2026: Costa de Marfil amarga el debut de Ecuador gracias al agónico gol de Amad Diallo

Ecuador y Costa de Marfil se enfrentaron este 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la jornada inaugural del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos combinados llegaron a este inédito choque histórico con la alta presión tras el abultado triunfo de Alemania 7-1 sobre Curazao, obligándolos a buscar puntos clave desde el debut.

Primer Tiempo

El compromiso comenzó con un ritmo sumamente físico, donde el mediocampo marfileño impuso condiciones mediante la agresividad de Seko Fofana y Franck Kessié, amonestados a los minutos 27' y 37' por cortar avances. La Tri aguantó la presión replegándose con solidez defensiva gracias a Piero Hincapié y Willian Pacho, impidiendo que Nicolas Pépé encontrara profundidad por las bandas.

Ecuador generó la oportunidad más clara cuando Gonzalo Plata filtró un pase para Enner Valencia, quien remató con la zurda sin ángulo estrellando el balón en el poste izquierdo de Yahia Fofana. Poco después, Guéla Doué recibió una tarjeta amarilla tras cometer una dura falta sobre Moisés Caicedo, enviando el partido al descanso con un áspero empate sin anotaciones.

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Segundo Tiempo

En la parte complementaria, ambos estrategas movieron sus piezas al minuto 55 buscando romper la paridad. Ecuador ingresó a Nilson Angulo por Alan Minda, mientras que Costa de Marfil refrescó su ataque con Ange-Yoan Bonny y Amad Diallo. Pedro Vite rozó el arco con un zurdazo lejano, pero el juego se trabó tras la entrada de Jackson Porozo.

El encuentro se definió de forma dramática en los instantes finales. Al minuto 89', Wilfried Singo desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso hacia el corazón del área; ahí apareció Amad Diallo libre de marca para conectar un zurdazo rastrero pegado al poste izquierdo, venciendo a Hernán Galíndez y sentenciando el agónico 1-0 definitivo.

El MVP africano fue Amad Diallo por su gol definitivo, mientras que en la Tri destacó el central Piero Hincapié. Tras este resultado, Costa de Marfil suma tres puntos vitales antes de medirse contra Alemania, mientras que el conjunto de Ecuador intentará recuperarse con urgencia en la segunda jornada cuando enfrente a la selección de Curazao.

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