Mundial 2026: Portugal y CR7 perdonan la victoria y empatan 1-1 en su debut ante RD del Congo

En el Houston Stadium de Texas, Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 en la emocionante jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La escuadra lusa arribó al certamen como vigente campeona de la UEFA Nations League 2025 y favorita indiscutible, mientras que los africanos regresaron tras cincuenta y dos años tras sellar su boleto en el repechaje de la CAF.

Primer Tiempo

Bajo la conducción del árbitro catarí Abdulrahman Al-Jassim, Portugal impuso condiciones con su esquema 4-2-3-1 y un abrumador ochenta por ciento de posesión. La recompensa llegó rápido en el minuto seis, cuando Pedro Neto mandó un preciso centro para que el juvenil João Neves conectara un impecable cabezazo cruzado que venció al arquero Lionel Mpasi para abrir el marcador.

Los congoleños resistieron ordenados en su dibujo táctico 5-3-2 y castigaron en el último suspiro. En el quinto minuto de compensación, Arthur Masuaku desbordó por la banda izquierda y colgó un servicio exacto al segundo poste, zona donde Yoane Wissa irrumpió con un letal testarazo picado superando a Diogo Costa para establecer el histórico empate provisional.

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Segundo Tiempo

Buscando mayor profundidad, el estratega Roberto Martínez sustituyó a Bernardo Silva por Francisco Conceição antes de iniciar el complemento. Los europeos celebraron brevemente un espectacular remate de chilena de João Cancelo que fue anulado por fuera de juego, mientras que el capitán Cristiano Ronaldo perdonó increíblemente la ventaja definitiva al rematar desviado un esférico franco en el área chica.

Por su parte, Sébastien Desabre refrescó su oncena con Noah Sadiki y Charles Pickel para contener el vendaval luso. Cédric Bakambu estuvo a punto de consumar la hazaña africana en un feroz contragolpe que rozó el travesaño, al tiempo que el defensor Chancel Mbemba lideró con maestría un cerrojo defensivo inquebrantable ante los ingresos de Rafael Leão y Gonçalo Ramos.

Las figuras del disputado compromiso fueron el incansable mediocentro João Neves por el lado portugués y el determinante Yoane Wissa en la escuadra congoleña. Con miras a la segunda fecha de este reñido sector, el cuadro dirigido por Martínez buscará reponerse frente a Uzbekistán, mientras que la sorprendente República Democrática del Congo intentará refrendar este valioso punto cuando mida fuerzas ante su similar de Colombia.

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