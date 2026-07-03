Mundial 2026: Cambio de horario del juego de México vs Inglaterra fue por estas razones

A menos de 48 horas de que se dispute el partido de México en contra de Inglaterra, de los octavos de final del mundial de fútbol, han surgido algunas especulaciones sobre la razón este cambio de horario del partido, que pasaría inicialmente a las 18:00 horas y se recorriera a las 12:00 horas tiempo del Centro de México.

El duelo que corresponde a unos de los partidos más importantes en la historia para la escuadra tricolor por que desde hace 40 años no accede a una ronda de cuartos de final del mundial y aunque en este si se llegó a un "quinto partido" el objetivo inicial es regresar a la instancia de los ocho mejores, que tendrá una prueba complicada ante la escuadra europea.

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¿Cuáles son las causas del cambio de horario del México contra Inglaterra?

Este cambio sin duda representa una modificación importante para los seguidores del conjunto nacional los cuales planean asistir al estadio y quienes seguirán la transmisión en los diferentes canales y puntos del país, por lo que factores como el clima, la audiencia internacional y los operativos de seguridad pudieran haber influido a esta decisión repentina de cambiar el horario.

Una de las razones por las cuales pudo haber generado la decisión de re programar el encuentro, habría sido que a la hora que se tenía inicialmente tenía posibilidad de tormentas eléctricas , factor por el cual en el partido contra Ecuador se retrasó una hora el inicio del encuentro.

Otro factor que pudiera haber tenido alguna influencia es la transmisión internacional . Por lo que si el partido inicia a las 18:00 para la afición inglesa en el país europeo se transmitiría por la madrugada del lunes 06 de julio, por lo que si se transmite a las 12 del día, en Europa el partido iniciaría aproximadamente a las 20:00 horas , favorable para los aficionados.

¿Condiciones de seguridad fueron motivo del cambio de horario?

En los últimos días se habría reportado que las concentraciones masivas de aficionados después de los triunfos de la Selección Mexicana, han requerido la intervención de autoridades, despliegues de protección civil y cierres viales. Incluso en el partido pasado se reportó la asistencia de más de un millón de personas y diversos incidentes durante los festejos.

Por lo que disputar el partido a la mediodía pudiera facilitar los operativos de salida, vigilancia y medios de transporte públicos al permitir que los aficionados abandonen los recintos en plena luz natural.

Habrá que esperar que FIFA publique la confirmación de este cambio de horario en algún comunicado oficial a través de sus redes sociales pero, sin duda han sido varios factores los que originaron esta modificación de la disputa por el pase a Cuartos de Final del Mundial de fútbol.