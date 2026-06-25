Mundial 2026: Costa de Marfil clasifica a dieciseisavos de final tras vencer a Curazao

En el Philadelphia Stadium, Costa de Marfil derrotó por 2-0 a Curazao en la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. Los africanos llegaron tras vencer con lo justo a Ecuador y perder agónicamente ante Alemania, necesitando puntuar. Por su parte, la Ola Azul arribó con un histórico punto frente a los ecuatorianos, buscando un milagro clasificatorio.

Primer Tiempo

La escuadra marfileña impuso condiciones temprano y golpeó certeramente al minuto 7'. Aprovechando una costosa desatención en la salida caribeña por el sector izquierdo, Yan Diomandé recuperó la posesión, ingresó con velocidad al área y mandó un pase retrasado que Nicolas Pépé empalmó con sutileza al fondo de la red para decretar la apertura del marcador.

Posteriormente, el cotejo se volvió sumamente ríspido y cortado debido a consecutivas infracciones, lo que le costó una tarjeta amarilla al propio Pépé. Curazao reaccionó adelantando sus líneas mediante un fútbol directo y acarició el empate al 39', cuando Bacuna eludió con categoría a dos defensas por izquierda, pero su disparo rozó el poste de Yahia Fofana.

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Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el estratega Emerse Faé ajustó sus piezas introduciendo al terreno a Christ Oulaï por Amad Diallo. Curazao intentó refrescar su propuesta con Jeremy Antonisse, pero el combinado africano liquidó las acciones al 64' mediante una brillante triangulación asociativa: Ibrahim Sangaré habilitó magistralmente a Pépé, quien recortó hacia adentro y definió cruzado al segundo poste.

Con la cómoda ventaja, Costa de Marfil oxigenó líneas ingresando a Elye Wahi y replegando el bloque defensivo. Curazao cayó presa de la impotencia, sumando las amonestaciones de Juninho Bacuna y Gervane Kastaneer. Sobre el final, el arquero caribeño Eloy Room evitó una goleada mayor al desviar con grandes reflejos un potente remate cruzado del rival.

Pépé fue el jugador más destacado de su selección por su letalidad; en Curazao, Room sobresalió sosteniendo competitiva a su escuadra. Ahora, Costa de Marfil avanza por primera vez a los dieciseisavos de final como escolta y jugará en Dallas contra Francia o Noruega, mientras que los caribeños cierran una histórica e inolvidable participación mundialista.

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