Mundial 2026: España destroza el muro de Austria con un contundente 3-0 y vuela a octavos

La Selección Española selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer sólidamente por 3-0 a Austria en el Los Ángeles Stadium. El conjunto de Luis de la Fuente ratificó su papel de favorito en los dieciseisavos de final, manteniendo su portería imbatida en el torneo tras una exhibición de contundencia ofensiva y solidez táctica que desarmó el planteamiento estratégico de Ralf Rangnick.

Primer Tiempo

El duelo inició con una España intensa pero imprecisa, buscando lastimar con la velocidad de Lamine Yamal, quien deleitó con un gran caño por la banda. Al minuto 8', el VAR intervino para anular un gol de Marc Cucurella por fuera de juego. Austria buscó responder con el físico de Michael Gregoritsch, pero la zaga conformada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte resolvió con solvencia.

La igualdad concluyó gracias a una asociación colectiva en el minuto 36'. Tras una brillante maniobra de Dani Olmo en la frontal, el balón fluyó hasta Mikel Oyarzabal, quien definió de gran forma ante Alexander Schlager para decretar el 1-0. Los austriacos sintieron el golpe y terminaron replegados ante el gran manejo de Rodri y Pedri en el mediocampo.

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Segundo Tiempo

En el complemento, Rangnick buscó revolucionar su esquema ingresando a Florian Grillitsch y Carney Chukwuemeka por Xaver Schlager y Nicolas Seiwald. Al ver que la dinámica no variaba, introdujo al 59' a Saša Kalajdžić y Marko Arnautović por Schmid y Gregoritsch. No obstante, el control español rindió frutos al minuto 66, cuando el lateral Pedro Porro apareció en ataque y marcó el 2-0 con un remate cruzado.

Con la cómoda ventaja, De la Fuente refrescó la oncena al minuto 70' dando ingreso a Ferran Torres y Mikel Merino en sustitución de Baena y Olmo. La desesperación de Austria creció al minuto 83' con una tarjeta amarilla para Stefan Posch por una dura infracción. De inmediato, España retiró a Yamal para dar entrada a Gavi, mientras los austriacos enviaron al césped a Alexander Prass.

El sello final del encuentro aconteció en el minuto 89, cuando la presión alta del ataque propició que Mikel Oyarzabal firmara su brillante doblete tras una magnífica definición dentro del área, estampando el 3-0 definitivo. Con esta victoria inapelable lograda en suelo de California, la escuadra española avanza con paso firme hacia los octavos de final, manteniendo su valla invicta, consolidando su firme candidatura al título y desatando la completa euforia de toda su afición.

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