‘Ubícate wey’: Fher de Maná responde a Liam Gallagher tras pronóstico en partido México vs Inglaterra

El partido de la Selección Mexicana de fútbol contra su similar de Inglaterra ha dado mucho de qué hablar, tanto por ser uno de los partidos más importantes en la historia de la escuadra nacional, por el rival y por ser en nuestro país, como por un reciente video de Fher, vocalista de la banda Maná, que causó distintas reacciones al defender al tricolor ante el pronóstico de su colega Liam Gallagher de la banda Oasis.

Ambos cantantes son sin duda figuras importantes de la cultura pop, e inmediatamente causan sensaciones con cualquier declaración. Aunque el cantante de "Oye mi amor", canción que interpretó en la inauguración del mundial, se caracteriza por manejar siempre un tono relajado, en esta ocasión no dudó en responder de manera que algunos consideraron épica.

¿Cuál fue el pronóstico de Liam Gallagher?

Cómo buen aficionado al fútbol, el cantante apoyó a la selección de su país al dar su pronóstico, que por lo mostrado en el campo durante esta justa mundialista, para muchos pudiera ser algo exagerado y más por la el factor local del conjunto verde. Este fue el pronóstico que mencionó el cantante de Oasis:

“Creo que venceremos a México 5-0”, escribió el cantante de Oasis, en su cuenta de X.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para el cantante de Maná, que al enterarse no tardó en responder utilizando las redes sociales de la banda, donde recalcó su apoyo al seleccionado nacional con el hashtag "Y si sí", etiqueta que se ha popularizado después de los triunfos consecutivos de la escuadra de Javier Aguirre.

¿Qué contestó Fher al cantante de Oasis?

En el vídeo se puede ver al cantante de Maná envuelto en una bandera de México, con una actitud sarcástica, con la cual leyó el mensaje de Liam Gallagher, mencionando que esperara al momento del partido para dar esas declaraciones. Esto fue lo que dijo:

“El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, úbicate güey, 5-0, cálmate. Nos vemos el domingo para ver cómo nos va, güey, jajaja, no mam#s”, respondió el vocalista de Maná.

Por lo que más allá del resultado y que el encuentro sea hasta el domingo 5 de junio, las declaraciones de ambos causó aún más expectativa por el partido, por lo que Gallagher se ha dado el tiempo de responder con bromas o hasta insultos para subirse a la tendencia del tema.