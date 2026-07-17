Mundial 2026: Esto cuesta, en pesos mexicanos, el anillo que dará la FIFA al gran campeón

Para tristeza de muchos la justa mundialista llega a su fin, por lo que la expectativa por los partidos por el tercer lugar y la Gran Final en donde España y Argentina buscarán sumar otro título del torneo más importante del fútbol a nivel global. A esto se le suma el anillo exclusivo que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), entregará al campeón del torneo. Este sería su valor en pesos mexicanos. Te contamos.

La final se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de Nueva York (MetLife Stadium). En otra de las innovaciones para este mundial será la entrega de este galardón, utilizado en las principales ligas del deporte del país de las barras y las estrellas.

FIFA entregará 30 anillos exclusivos al que resulte campeón del Mundial 2026

El comité organizador del torneo dio a conocer, que serán entregados únicamente 30 anillos exclusivos a los campeones del Mundial 2026, cada futbolista y miembro del cuerpo técnico que reciba la pieza contará con un diseño personalizado en el cual quedará grabada la conquista del título.

Pero para quienes estés interesados el organismo anunció que habrá una producción limitada de 2 mil 026 anillos, que pese a los 30 entregados al campeón, los restantes estarán disponibles para aficionados y coleccionistas los cuales quieran tener en sus manos esta pieza conmemorativa.

Anillo de Campeón del Mundial 2026 : Fotografía Infobae

¿Cuál es el valor del anillo de campeón del Mundial 2026 en pesos mexicanos?

Las imágenes difundidas muestran que el anillo estaría elaborado en oro amarillo, posiblemente de entre 14 y 18 quilates, aunque este dato no sido confirmado de manera oficial. Para el valor en pesos se toma en cuenta el tipo de cambio actual que equivale a 2 millones 606 mil pesos mexicanos, lo que lo hace uno de los premios individuales de mayor valor que se haya entregado en la historia del fútbol.

En esta clases de diseños suelen traer un número de serie único para validar su producción limitada, se incorporarán diferentes piedras preciosas que incrementan su precio tales como diamantes, rubíes, zafiros y otra gemas de alto valor características que en las imágenes reveladas por FIFA parecen estar presentes en el diseño para este Mundial 2026.

Aunque no se sabe con certeza, si esta iniciativa continuará en futuras ediciones del la justa del verano, es otro aspecto que sin duda hace que se convierta en uno de los objetos populares en el mercado de coleccionistas. Por lo que el mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá será el primer torneo de fútbol en el que se entregue este galardón.