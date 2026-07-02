Mundial 2026: Gonçalo Ramos rescata a Portugal ante Croacia con un agónico gol de cabeza

El Toronto Stadium albergó una batalla épica en los dieciseisavos del Mundial 2026, donde Portugal selló su boleto a octavos al vencer 2-1 a Croacia. En un choque cargado de dramatismo que enfrentó a Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, el combinado de Roberto Martínez apeló a la resiliencia y a un banquillo providencial para revertir el marcador en el epílogo. Con este agónico triunfo, los lusos se medirán ante España en la siguiente fase eliminatoria.

Dramatismo y táctica pura

Desde el inicio, Portugal controló el balón registrando un 66% de posesión frente al 34% de un rival replegado. Al minuto 16, Rúben Dias recibió una tarjeta amarilla por cortar un avance. De inmediato nació la réplica: Nuno Mendes cobró un córner preciso que Renato Veiga conectó de cabeza, enviando el esférico rozando el travesaño custodiado por Dominik Livaković. Los lusos dominaban la media con João Neves y Vitinha distribuyendo pases.

Pese a sumar 9 remates al arco contra 3 de Croacia, la contundencia faltó en los primeros 45 minutos. Al 33', Bruno Fernandes sacó un latigazo cruzado que la zaga desvió milagrosamente al tiro de esquina. Ya en el tiempo añadido (45+2'), un peligroso servicio al área encontró a Rafael Leão, quien falló su remate por encima de las gradas, decretando un amargo parcial de cero a cero al descanso.

CR7 y Ramos calman la situación

El complemento inició frenético con el ingreso croata de Igor Matanović por Ante Budimir. Al 48', Matanović asistió a Mateo Kovačić, cuyo disparo atajó Diogo Costa. La sorpresa estalló al 53' cuando Ivan Perišić firmó el 1-0 tras una desatención entre Dias y Mendes. Martínez reaccionó con cambios audaces al 61' y 62', enviando a la cancha a Bernardo Silva, Francisco Conceição, Nélson Semedo y Gonçalo Ramos para buscar la igualdad.

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La recompensa llegó al 68' cuando el árbitro sentenció un penal validado por el VAR; Cristiano Ronaldo ejecutó con frialdad para batir a Livaković y decretar el 1-1, sumando su tercer gol del torneo. Al minuto 80, Martínez sustituyó al capitán por Rúben Neves. Visiblemente molesto pero sin perder tiempo, el astro entregó el ataque a Ramos, mientras los croatas respondían refrescando el medio con Mario Pašalić por Martin Baturina.

Cuando el alargue parecía un destino inevitable y Zlatko Dalić buscaba blindar su retaguardia con el ingreso de Joško Gvardiol por Nikola Vlašić, la noche en Toronto dio un vuelco total. Al minuto 90+4', Gonçalo Ramos hizo estallar la tribuna al firmar el 2-1 definitivo, definiendo con una frialdad soberbia dentro del área tras una excelsa combinación colectiva lusa.

Los croatas buscaron el empate, pero...

Con el agua al cuello, Croacia quemó sus naves mandando a Andrej Kramarić por Mateo Kovačić en un intento desesperado por revivir; la misma impotencia balcánica quedó de manifiesto cuando Ivan Perišić vio la tarjeta amarilla al 90+8'.

La dosis máxima de drama llegó en el último suspiro: el propio Gvardiol mandó el balón al fondo de las redes en una jugada cardíaca que paralizó los corazones, pero la tecnología intervino y el VAR dictaminó un milimétrico fuera de juego. El silbatazo final decretó la épica y estoica clasificación de Portugal tras un extenuante duelo táctico que se recordará por años.

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