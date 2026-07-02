Mundial 2026: Three Lions (Football's Coming Home), el origen del himno futbolero de Inglaterra

El Mundial de 2026 vive su etapa más vibrante ante el choque definitivo de este domingo entre México e Inglaterra. Mientras astros como Harry Kane y Jude Bellingham afinan la estrategia, en el Reino Unido retumba el fenómeno musical y cultural "Three Lions". Conocida como "Football's Coming Home", esta obra trasciende las canchas y se erige como el puente perfecto entre la cultura pop británica y el fervor de las tribunas.

La ironización como pieza de motivación

Esta pieza nació originalmente en mayo de 1996, concebida para enmarcar la Eurocopa celebrada en suelo inglés. Fue compuesta por Ian Broudie, líder de la agrupación de britpop The Lightning Seeds, en colaboración con los humoristas de televisión David Baddiel y Frank Skinner. Juntos capturaron una melodía sumamente contagiosa y una lírica que se apartó de la típica arrogancia deportiva, optando por retratar fielmente el sentir del hincha común.

A diferencia de otros himnos solemnes, el éxito de esta obra radica en su sincera honestidad y vulnerabilidad. La letra inmortalizó la famosa frase sobre los "años de dolor", reconociendo abiertamente los constantes fracasos históricos de la selección nacional desde su gloria máxima en 1966. Esa mezcla de amargura, ironía y una inquebrantable esperanza generó una conexión inmediata y permanente con la identidad de la sociedad británica.

También te puede interesar: ‘Ubícate wey’: Fher de Maná responde a Liam Gallagher tras pronóstico en partido México vs Inglaterra

Un himno que ha trascendido la barrera cultural

Con el tiempo, la composición trascendió su propósito inicial para convertirse en un fenómeno sociocultural. Hoy es un ritual absoluto: la canción regresa de inmediato a los primeros puestos de las listas de popularidad en el Reino Unido cada verano mundialista. Funciona como un termómetro emocional colectivo, estallando con júbilo en cada rincón del país inmediatamente después de consumarse una victoria importante en el terreno de juego.

A lo largo de las décadas, este clásico ha evolucionado mediante diversas adaptaciones oficiales. Destacan la edición de 2010, que sumó las voces de Robbie Williams y Russell Brand, y una versión navideña lanzada a finales de 2022 para el torneo de Qatar. Cada reinterpretación musical ha mantenido intacto el núcleo lírico agridulce: el recuerdo constante de la prolongada sequía de títulos mundiales que arrastra la selección de la rosa desde el lejano 1966.

¿El futbol regresará a casa?

Frente al decisivo compromiso dominical ante el seleccionado mexicano, los aficionados ingleses volverán a entonar este cántico con fervor ciego durante los noventa minutos. La melodía de Baddiel, Skinner y los Lightning Seeds ya demostró ser indestructible. Es la declaración definitiva de fe futbolística, un emotivo recordatorio de que, sin importar cuántas derrotas se acumulen, el balompié siempre mantiene abierta la promesa de volver a casa.

También te puede interesar: Mundial 2026: ¿Por qué Wonderwall de Oasis se volvió el inesperado himno de la Selección Inglesa?