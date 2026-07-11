Mundial 2026: Lionel Scaloni rompe el silencio y responde a las acusaciones de ayuda arbitral

En la víspera del crucial enfrentamiento de cuartos de final ante Suiza en Kansas City, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rompió el silencio frente a las recurrentes acusaciones sobre presuntas ayudas arbitrales hacia la Albiceleste. Con un tono firme pero sereno, el estratega desestimó categóricamente cualquier favoritismo en el desarrollo del Mundial 2026.

Este debate no es nuevo; las sospechas han orbitado en torno al equipo desde la coronación en Qatar 2022 y se intensificaron en torneos posteriores. Críticos y redes sociales suelen señalar supuestos beneficios en jugadas milimétricas, instalando una narrativa de sospecha constante que resurgió con fuerza tras el reciente e intenso partido ante la escuadra de Egipto.

El estratega argentino da el golpe en la mesa

Ante esto, Scaloni argumentó que este fenómeno responde puramente al protagonismo histórico del país: "Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. En el 86 también decían que nos favorecían". El técnico explicó de forma neutral que las grandes potencias siempre generan este tipo de resistencias y recelos entre los aficionados neutrales y rivales.

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Asimismo, el entrenador respaldó la transparencia del juego actual mediante el arbitraje tecnológico. Scaloni enfatizó que, bajo los estándares modernos de la FIFA, resulta prácticamente imposible manipular un resultado:

"Con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo".

Más que afectar, los motiva psicológicamente

Lejos de permitir que los rumores desestabilicen la interna de la delegación, el cuerpo técnico ha optado por capitalizar la adversidad externa: "A los jugadores les llega. Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor", confesó el estratega, revelando una estrategia psicológica que transforma la hostilidad mediática en motivación pura.

Con este testimonio, la escuadra campeona del mundo busca cerrar definitivamente las discusiones extradeportivas a partir de un juego sólido. A las puertas de la semifinal, Argentina intenta demostrar en el terreno que su éxito actual se sostiene exclusivamente en su rendimiento futbolístico, su rigor táctico y la indiscutible vigencia de su capitanía.

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