Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica igualan con drama en un vibrante duelo en Atlanta

En el Atlanta Stadium, las selecciones nacionales de República Checa y Sudáfrica se enfrentaron hoy en la segunda jornada correspondiente al Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos combinados llegaron con la extrema necesidad de sumar unidades tras debuts complicados en la primera fecha, buscando mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda.

Primer Tiempo

El conjunto europeo, bajo un inteligente esquema táctico 3-4-3, golpeó primero de manera contundente. Al minuto 6', una rápida combinación colectiva en el último tercio permitió que el desequilibrante mediocampista Michal Sadílek recibiera el balón dentro del área penal africana; con una definición precisa y rasante, batió al guardameta Ronwen Williams para inaugurar el marcador.

Tras la anotación, Sudáfrica intentó reaccionar mediante transiciones verticales muy rápidas comandadas por Thapelo Maseko. Sin embargo, la firme línea defensiva checa, sólidamente liderada por Ladislav Krejčí, neutralizó con éxito los embates rivales. La frustración de los sudafricanos se tradujo en juego brusco, provocando serias amonestaciones para Teboho Mokoena al minuto 33' y Thalente Mbatha al 40'.

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Segundo Tiempo

Para la parte complementaria, el estratega sudafricano movió sus piezas ingresando a Relebohile Mofokeng por Jayden Adams. Los checos refrescaron el mediocampo con la entrada de Tomáš Souček y Pavel Šulc. El partido se volvió ríspido en el centro, con los europeos replegándose para defender la ventaja y apostando al contragolpe mediante Patrik Schick.

La insistencia africana rindió frutos en el tramo final. En el minuto 82, una falta del defensor Krejčí, quien recibió tarjeta amarilla, dentro del área fue señalada como penalti. Teboho Mokoena asumió la responsabilidad y ejecutó con potencia al minuto 83' para sellar el definitivo 1-1, rescatando un punto valioso ante el asedio generado.

Los jugadores más destacados fueron Michal Sadílek, por su claridad y gol con los checos, y Teboho Mokoena, motor del mediocampo y héroe del empate sudafricano. En la tercera y definitiva jornada de este certamen mundialista, República Checa se jugará la vida frente a México, mientras que Sudáfrica buscará la hazaña histórica contra Corea del Sur.

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