Mundial 2026: Suiza fulmina el sueño de Argelia con un triunfo para avanzar a octavos de final

Suiza selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer sólidamente 2-0 a Argelia en Vancouver. El conjunto de Murat Yakin impuso su efectividad colectiva frente a unos Zorros del Desierto dirigidos por Vladimir Petković que controlaron la posesión, pero carecieron de contundencia en las áreas.

Primer Tiempo

El cuadro helvético golpeó temprano en el minuto 10'. El talentoso mediocampista Johan Manzambi desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso que Breel Embolo conectó con potencia de frente al arco custodiado por Luca Zidane, estableciendo la ventaja inicial.

A partir del gol, Argelia manejó el balón con Bentaleb y Aouar, registrando un 55.4% de posesión total. Sin embargo, la sólida zaga suiza liderada por Manuel Akanji neutralizó por completo a Riyad Mahrez. La frustración africana provocó la tarjeta amarilla para Farès Chaïbi al minuto 36.

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Segundo Tiempo

La parte complementaria inició con otro golpe definitivo helvético. En el minuto 46', el extremo Dan Ndoye aprovechó un grave desajuste defensivo rival para definir con frialdad y marcar el 2-0, desestabilizando el planteamiento táctico propuesto por la escuadra africana.

Al 57', Argelia buscó variantes e ingresó a Jaouen Hadjam y Amine Gouiri. Suiza respondió al 70' refrescando sus líneas con Fabian Rieder y Noah Okafor. Paralelamente, entraron Hadj Moussa y Hicham Boudaoui, quien terminó siendo amonestado reglamentariamente en el minuto 72'.

En los minutos finales, Argelia sumó a Adil Boulbina al 81', mientras Yakin cerró el bloque metiendo a Zeki Amdouni, Michel Aebischer y Silvan Widmer. Con solo 6 faltas cometidas y 3 tiros al arco directos, Suiza amarró sólidamente su pase.

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