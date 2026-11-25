La relación entre Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers llegó a un abrupto final este miércoles, cuando la franquicia decidió liberar al veterano mariscal de campo apenas horas después de que realizara una serie de acusaciones públicas contra el entrenador en jefe Mike McCarthy. La salida pone fin a una crisis que se desarrolló en cuestión de horas y que pasó de una suplencia inesperada a una ruptura total.

La secuencia comenzó la noche del martes, cuando Pittsburgh anunció que Rodgers quedaría inactivo para el compromiso del viernes frente a Denver y que Mason Rudolph asumiría la titularidad. La medida sorprendió debido a que el equipo aún se encontraba en la contienda por un lugar en los playoffs y apenas horas antes McCarthy había respaldado públicamente al quarterback tras la derrota ante Philadelphia.

Las tensiones llegaron al límite

El conflicto escaló la mañana del miércoles durante una aparición en el programa de Pat McAfee, donde Rodgers aseguró que se enteró de su suplencia a través del ala cerrada Pat Freiermuth y no por conducto del entrenador. También afirmó que McCarthy se quedó dormido en reuniones de quarterbacks, llegó tarde a distintas sesiones de trabajo y había perdido credibilidad ante varios integrantes del vestidor.

Entre las revelaciones más llamativas, Rodgers relató que durante el medio tiempo de la derrota ante los Eagles, McCarthy cerró una reunión diciendo “1-2-3 Packers”, situación que, según el propio pasador, provocó desconcierto dentro del equipo. Además, señaló que ya había expresado al entrenador sus preocupaciones sobre el funcionamiento de la ofensiva y el rumbo de la organización.

¿Qué sigue para Rodgers?

De acuerdo con reportes de NFL Network y ESPN, el plan original de los Steelers era mantener a Rodgers dentro del plantel pese a la decisión de enviarlo al banquillo. Sin embargo, la entrevista y las críticas públicas terminaron por modificar la postura de la organización, que optó por cortar cualquier posibilidad de reconciliación.

La salida cierra un turbulento capítulo para el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, quien había anunciado meses atrás que 2026 sería su última temporada. Tras registrar 2,241 yardas, 16 pases de anotación y seis intercepciones en diez encuentros, Rodgers pasará por el sistema de waivers y, si no es reclamado, podrá negociar libremente con cualquier equipo de la liga.