Nigeria vence 2-1 a México y elimina al Tri Femenil Sub-17 en octavos de final del Mundial

La Selección Mexicana femenil Sub-17 quedó eliminada de la Copa Mundial Sub-17 de Marruecos 2026 al perder 2-1 frente a Nigeria en los octavos de final, resultado que puso fin al recorrido tricolor en el certamen. El conjunto dirigido por Miguel Gamero luchó hasta los minutos finales, pero no logró revertir una desventaja construida por las africanas gracias a su contundencia en momentos clave del encuentro.

Primer Tiempo

México comenzó con mayor iniciativa y generó algunas de las primeras aproximaciones de peligro. Citlalli Reyes tuvo una oportunidad clara en un mano a mano ante la arquera nigeriana, pero no consiguió abrir el marcador. Con el paso de los minutos, Nigeria equilibró el trámite y comenzó a imponer condiciones físicas y presión alta sobre la salida mexicana.

El primer golpe llegó al minuto 40. Oluebube Umejiaku aprovechó una jugada dentro del área para marcar el 1-0 a favor del conjunto africano. La anotación fue revisada por el VAR debido a una posible falta previa sobre una futbolista mexicana, pero el tanto terminó siendo validado. Antes del descanso, México sufrió además la baja de Mía Urbano, quien abandonó el terreno de juego por lesión y tuvo que ser sustituida.

Segundo Tiempo

Para la segunda mitad, el representativo nacional intentó adelantar líneas en busca del empate, aunque encontró dificultades para generar oportunidades claras. Nigeria mantuvo el orden defensivo y siguió apostando por transiciones rápidas que terminaron inclinando definitivamente el encuentro.

La sentencia cayó al minuto 71, cuando Mary Dunstan aprovechó un rechace dentro del área para firmar el 2-0. La jugada también fue revisada por el VAR, pero la anotación fue confirmada. Poco después, México tuvo algunos intentos para reaccionar, incluido un disparo de Kemberly García que se estrelló en el travesaño cuando el partido agonizaba.

El descuento mexicano llegó hasta el 90+10 por conducto de Emily Delgado, quien aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para acercar al Tricolor. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente y el silbatazo final decretó el triunfo nigeriano por 2-1. Con ello, Nigeria avanzó a los cuartos de final, mientras México puso fin a su participación mundialista entre las 16 mejores selecciones del torneo.