Niña de 11 años se ponía 'celosa' del padrastro y descubren que está embarazada; abuela lo acusa

El ingreso de una niña de apenas 11 años de edad a un hospital del IMSS encendió las alarmas entre el personal médico, el cual alertó a las autoridades tras detectar que la menor tiene un embarazo de cinco meses de gestación. El caso ha cobrado relevancia, pues la investigación señala al padrastro y a un tío de la paciente como los presuntos responsables.

Nohemí, de 11 años, ingresó el pasado 5 de agosto al Hospital General de Zona No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

De inmediato, tras el diagnóstico médico, se activaron los protocolos de actuación, comenzando con el aviso a las autoridades y la apertura de una carpeta de investigación. Al detectar indicios de una probable violación, la Fiscalía intervino para iniciar las diligencias correspondientes.

Por su parte, Héctor Gutiérrez Treviño, procurador del DIF en Matamoros, informó que visitaron el domicilio de la paciente, ubicado en la colonia Satélite, donde pudieron corroborar que la niña vive con su madre, de nombre María, y su padrastro, identificado como Sirenio.

IMSS aseguró que era problema estomacal

Al ser cuestionada sobre lo acontecido, la madre de Nohemí dijo que, días antes de conocer el embarazo de la menor, comenzaron a notar una serie de cambios físicos en ella.

Llamó la atención que María declaró que meses atrás había llevado a la niña a una cita médica por inflamación de estómago; sin embargo, en el hospital del IMSS afirmaron que se trataba de un malestar estomacal, lo que también enciende las alarmas ante una posible negligencia u omisión.

Hay dos sospechosos

Por otro lado, María reveló que, por cuestiones laborales y su situación económica, se veía obligada a trabajar en jornadas con horarios rotativos, lo que le impedía mantenerse cerca de su hija en todo momento mientras ella y su pareja salían a trabajar.

Hasta ahora, las autoridades mantienen bajo la mira a dos posibles sospechosos: el propio padrastro y un tío de la niña.

"La niña se ponía celosa con su padrastro"

En entrevista para el medio EnlaceMX Noticias, la abuela de la víctima reveló que llegaron a observar un comportamiento inusual de la niña hacia su padrastro Sirenio, pues frecuentemente lo defendía e incluso se molestaba si otras mujeres se acercaban a él, como «una clase de celos».

Los familiares llegaron a pensar que existía un vínculo afectivo entre el padrastro y la hijastra; sin embargo, los especialistas señalan que este tipo de actitudes pueden presentarse en casos de presunta manipulación o abuso hacia menores.

Investigación sigue su curso

Finalmente, se sabe que Nohemí continúa bajo supervisión médica en el hospital del IMSS en Matamoros, a la espera de su recuperación para iniciar la atención psicológica, mientras que la Fiscalía continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades