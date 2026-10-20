Niño revela presunto abuso sexual en Durango; acusa a madrastra

Un menor de edad fue ingresado durante la tarde del lunes 19 de octubre a la Clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, ante la sospecha de que pudiera haber sido víctima de abuso sexual, situación por la cual se dio aviso a las autoridades correspondientes.

El ingreso del niño, identificado con las iniciales J.G.C., de cinco años de edad, se registró aproximadamente a las 16:00 horas, cuando fue llevado al hospital por su madre para recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada, el menor habría sido víctima de una presunta agresión de carácter sexual, en la cual fue señalada como probable responsable la actual pareja sentimental de su padre.

Ante esta situación, la madre decidió trasladar al niño a las instalaciones médicas, con la finalidad de que fuera valorado por personal especializado y se determinara su estado de salud.

El caso fue reportado a las autoridades debido a la naturaleza de los hechos, por lo que corresponderá a las instancias encargadas de la investigación establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrió la agresión.

Asimismo, será mediante las valoraciones médicas y las diligencias correspondientes como se buscará determinar si existen elementos que permitan confirmar la probable comisión de un delito, además de garantizar la protección del menor.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el lugar o la fecha en que habría ocurrido la presunta agresión, ni se ha informado sobre alguna detención relacionada con este caso, por lo que las investigaciones deberán esclarecer lo sucedido.