No las pases por alto: señales inusuales que tu cuerpo envía antes de sufrir un infarto

El infarto es una de las causas de muerte más comunes en la era moderna, y cardiólogos advierten la importancia de identificar un posible ataque al corazón antes de que ocurra para recibir el tratamiento correcto y evitar una catástrofe. ¿Quieres saber cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo? ¡Quédate a descubrirlo!

Causas de un ataque cardíaco

Las causas dependen mucho de la edad, condición física, enfermedades crónicas o eventos cardiovasculares de la persona; por ende, cualquier persona puede sufrir de un infarto .

Sin embargo, existen factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de que ocurra, las cuales son:

Contracciones que estrechan la vena coronaria que impiden el paso de sangre.

La obstrucción de las venas que llegan al corazón por la acumulación de grasa, también conocida como arteriosclerosis.

Coágulos que bloquean la coronaria, llamada aterotrombosis.

Arritmias e insuficiencia cardíaca.

Un estilo de vida sedentario.

Abuso del tabaco o bebidas alcohólicas.

Síntomas a tomar en cuenta

No solo las causas varían según la situación del paciente, sino que médicos indican que los síntomas también pueden depender de su sexo, pero los más comunes serán listados a continuación:

Dolor en el pecho: Es una de las señales más comunes de un ataque inminente. Por lo general, se puede describir como dolor o presión intermitente que puede durar 20 minutos, generado por la disminución del flujo sanguíneo.

Es una de las señales más comunes de un ataque inminente. Por lo general, se puede describir como dolor o presión intermitente que puede durar 20 minutos, generado por la disminución del flujo sanguíneo. Dificultades para respirar: Este síntoma puede aparecer tiempo antes de un infarto; las víctimas suelen presentar dificultades en su respiración, aun en reposo.

Este síntoma puede aparecer tiempo antes de un infarto; las víctimas suelen presentar dificultades en su respiración, aun en reposo. Fatiga extrema: Otro punto importante a destacar, especialmente en mujeres. La sensación de cansancio después de realizar actividades cotidianas suele ser un indicativo de alerta.

Otro punto importante a destacar, especialmente en mujeres. La sensación de cansancio después de realizar actividades cotidianas suele ser un indicativo de alerta. Ansiedad: La gente que sobrevivió a un ataque cardíaco siempre menciona que sintieron un miedo inexplicable antes del incidente.

La gente que sobrevivió a un ataque cardíaco siempre menciona que sintieron un miedo inexplicable antes del incidente. Sudoración repentina: La sudoración fría e intensa puede indicar que se aproxima un infarto, ya que el cuerpo entra en una etapa de tensión extrema, mientras el corazón lucha por bombear sangre.

La sudoración fría e intensa puede indicar que se aproxima un infarto, ya que el cuerpo entra en una etapa de tensión extrema, mientras el corazón lucha por bombear sangre. Malestar estomacal e indigestión: Cardiólogos advierten que esta señal comienza días antes del incidente. Es normal que se confunda con gastroenteritis, lo cual puede aumentar su riesgo al no buscar atención médica.

Cardiólogos advierten que esta señal comienza días antes del incidente. Es normal que se confunda con gastroenteritis, lo cual puede aumentar su riesgo al no buscar atención médica. Mareos y desmayos: Este síntoma puede ser explicado por la falta de sangre en el cerebro, resultando en falta de oxígeno, lo que puede desembocar en la pérdida de conciencia o debilidad.

Este síntoma puede ser explicado por la falta de sangre en el cerebro, resultando en falta de oxígeno, lo que puede desembocar en la pérdida de conciencia o debilidad. Palpitaciones: Al estar contrayéndose y expandiéndose con mayor fuerza de la usual por la obstrucción en las venas, el corazón latirá de forma irregular y acelerada, desembocando en la sensación de palpitaciones.

Al estar contrayéndose y expandiéndose con mayor fuerza de la usual por la obstrucción en las venas, el corazón latirá de forma irregular y acelerada, desembocando en la sensación de palpitaciones. Dolor en el brazo izquierdo, mandíbula o cuello: El dolor no siempre permanece en el pecho; también puede expandirse hacia estas zonas y, de vez en cuando, en el brazo derecho.

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¿Cómo puedo evitarlo?

Si es que no se desea contar con un infarto fulminante, la recomendación general es la de modificar el estilo de vida que se lleva actualmente.

Se puede comenzar con el abandono del tabaco y de las bebidas alcohólicas, caminar 30 minutos al día o establecer una rutina de ejercicio moderado, controlar el estrés mediante la respiración profunda, acudir a una revisión médica anualmente, llevar una alimentación más saludable, etc.