¡No, no es tu computadora!, es Izzi, otra vez sin internet en Durango; colapsó la red

De nueva cuenta, el servicio de internet operado por la compañía Izzi colapsó en Durango. Cientos de usuarios en la capital han reportado fallas en la red.

Cerca de las 10:00 horas de este lunes 26 de octubre, la red de internet a cargo de la empresa Izzi comenzó a reportar interrupciones en su servicio.

NO SOLO ES DURANGO

A nivel nacional, los reportes por esta causa se dispararon cerca de las 10:36 horas, tal como lo muestra en su gráfica el portal Downdetector.

Desde ese momento, el servicio no se ha restablecido, pues en la misma gráfica se puede observar que continúan los reportes de fallas.

A la par, Downdetector reporta fallas, además de Durango, en Chihuahua, Ensenada, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

El colapso de la red en la ciudad de Durango, hasta las 14:00 horas, ha afectado a comercios, hogares, centros de trabajo y escuelas.

IZZI GUARDA SILENCIO

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado que informe sobre la interrupción del servicio, algo que ya se ha vuelto recurrente, pues en julio, agosto y septiembre también se registraron fallas prolongadas.

¿QUÉ ES DOWNDETECTOR?

Downdetector es una plataforma popular que recopila información sobre el estado de diversos servicios en tiempo real. Cientos de millones de personas visitan Downdetector para verificar el estado de su conexión a internet, red celular, banca en línea, videojuegos, entretenimiento y otros servicios.