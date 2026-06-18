Nombre de Dios detecta primer caso de gusano barrenador; es el tercero en Durango

Fue el pasado 16 de junio cuando, en el poblado Los Berros, municipio de Nombre de Dios, Durango, se detectó la presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) en un becerro de seis días de nacido, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa.

De acuerdo con sus declaraciones de este 18 de junio, el caso será oficializado por las autoridades correspondientes y se convertirá en el tercer caso de GBG registrado en la entidad, sumándose a los detectados en Pueblo Nuevo y Mezquital.

Indicó también que, según registros históricos, el 60 por ciento de los casos de gusano barrenador se van a presentar principalmente en becerros recién nacidos, ya que al nacer tienen el ombligo expuesto y con presencia de sangre, lo que resulta altamente atractivo para la mosca que transmite la plaga.

Sobre el caso de un perro en Pueblo Nuevo, señaló que el animal continúa en tratamiento y que, aunque se encontraron otros animales con heridas en la zona, ninguno presentó presencia del gusano barrenador.

En el caso de Mezquital, la detección ocurrió en la comunidad de Xoconostle, donde un becerro de pocos días de nacido resultó positivo a la plaga; sin embargo, no se encontraron más casos en la zona.

Sospechan del turismo

Respecto a la detección en Nombre de Dios, Soto Ochoa comentó que no se esperaba encontrar un caso en esa región; sin embargo, consideró que podría estar relacionado con el turismo que recibe el municipio por su denominación de Pueblo Mágico.

“Quiero pensar que fue a través del turismo que recibe ese municipio”, afirmó.

Finalmente, señaló que por ahora lo más importante es continuar capacitando a los productores y a la sociedad en general para que sepan cómo actuar ante la presencia de un caso y las medidas que deben tomar para su atención y control.