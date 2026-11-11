Nueve cajas con material radiactivo desaparecen tras volcadura; alertan a siete entidades

Encontrar una caja abandonada y abrirla por curiosidad podría representar un riesgo para la salud. Ese es el motivo del llamado que autoridades mantienen tras la desaparición de un cargamento que requiere manejo especializado.

El reporte de robo de nueve cajas con material radiactivo de uso médico, ocurrido después de una volcadura en Tlaxcala, provocó una alerta preventiva en siete entidades del país para facilitar su localización y evitar que la población manipule los recipientes.

Hasta la revisión de información pública realizada este 10 de noviembre, no se encontró un anuncio que confirmara su recuperación o la cancelación del alertamiento.

También puede interesarte: ¿Qué pasaría si una bomba nuclear explotara en Durango? Así sería el escenario y cómo sobrevivir

¿Qué ocurrió con el cargamento?

El accidente sucedió durante las primeras horas del sábado 7 de noviembre, sobre la carretera Huamantla–Tlaxcala.

La unidad transportaba material procedente del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ubicado en el Estado de México, con destino a Xalapa, Veracruz. Después de la volcadura se reportó la sustracción de cajas durante actos de rapiña.

Entre los materiales desaparecidos se encuentran tres cajas con generadores de tecnecio-99m, cuatro con yodo-131, una con talio y otra con samario, utilizados en procedimientos de medicina nuclear.

La alerta comprende Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Durango no figura entre las entidades notificadas.

SSPC

También puede interesarte: Ante una alerta nuclear: ¿qué alimentos debes guardar para pasar 72 horas sin salir de casa?

Riesgo bajo no significa que puedan manipularse

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el material fue clasificado en la categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica, correspondiente a un riesgo bajo.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Huamantla advirtió que el contacto directo, especialmente si los contenedores fueron abiertos o dañados, podría representar riesgos para la salud.

El alertamiento busca localizar los recipientes y prevenir una exposición accidental; su emisión no confirma que exista contaminación radiactiva en las siete entidades.

¿Qué hacer si encuentras un recipiente sospechoso?

La recomendación principal es no tocarlo, abrirlo, levantarlo ni trasladarlo, aunque parezca cerrado o abandonado.

También puede interesarte: Armas nucleares tácticas: qué son y por qué una montaña en Irán está en el centro de la alarma

También se debe:

Alejarse del lugar y evitar permanecer cerca del objeto.

Advertir a otras personas para que no se aproximen, sin exponerse.

Reportar inmediatamente el hallazgo al 911 y proporcionar la ubicación.

y proporcionar la ubicación. Seguir las instrucciones de Protección Civil y de los equipos especializados.

No debe intentarse llevar el recipiente a una comandancia, hospital o estación de bomberos. El reporte debe hacerse desde un lugar apartado, para que personal capacitado acuda al sitio.

Este 10 de noviembre, el Gobierno Municipal de Huamantla reiteró el llamado a colaborar con la localización segura del material y atender únicamente información verificada.