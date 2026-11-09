¿Qué pasaría si una bomba nuclear explotara en Durango? Así sería el escenario y cómo sobrevivir

Una luz cegadora ilumina el cielo, seguida de una poderosa onda expansiva que sacude edificios, rompe ventanas y provoca incendios. En cuestión de segundos, la ciudad de Durango enfrenta una emergencia de dimensiones catastróficas.

Aunque parece una escena de película, este escenario hipotético puede explorarse mediante NUKEMAP, una herramienta que permite simular los efectos de una explosión nuclear sobre cualquier ciudad del mundo.

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Pero ¿qué sucedería realmente en la capital duranguense y qué posibilidades tendría la población de sobrevivir?

Una bomba nuclear sobre Durango: ¿qué zonas serían afectadas?

Para este ejercicio se utilizó una bomba de 10 kilotones como las probadas por Corea del Norte en 2013, equivalente a 10 mil toneladas de TNT, con una detonación aérea a aproximadamente 673 metros de altura.

El punto seleccionado se ubica en las inmediaciones del Hospital General 450 y del Hospital Materno Infantil, dos instalaciones médicas importantes de la capital.

La simulación muestra diferentes perímetros de afectación que abarcan sectores de la mancha urbana. Los daños más severos se concentrarían cerca del punto de explosión, mientras que en zonas más alejadas podrían registrarse ventanas rotas, afectaciones estructurales y lesiones por escombros.

Esto no significa que toda la ciudad quedaría destruida, pero las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de las áreas directamente alcanzadas por la explosión.

Los primeros minutos serían decisivos

El destello inicial podría provocar lesiones oculares y quemaduras, mientras que la onda expansiva dañaría construcciones y vehículos.

La cercanía de los hospitales al punto de detonación también podría comprometer la atención de los heridos, justo cuando los servicios médicos serían más necesarios.

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Posteriormente, podrían presentarse interrupciones eléctricas, fallas en las comunicaciones, incendios y dificultades para movilizar a los equipos de emergencia.

La radiación representaría otro peligro. Sin embargo, una detonación aérea generalmente produciría menos contaminación radiactiva local que una explosión a nivel del suelo.

¿Qué hacer para sobrevivir?

De acuerdo con recomendaciones de los CDC y FEMA, existen medidas que podrían aumentar las posibilidades de supervivencia:

Durante el destello: no mirar directamente la explosión, tirarse al suelo boca abajo y protegerse hasta que pase la onda expansiva.

Buscar refugio: ingresar a un edificio sólido, preferentemente de concreto, y permanecer en un sótano o habitación interior.

Evitar ventanas: mantenerse alejado de cristales, puertas exteriores y techos.

Si hubo exposición a partículas radiactivas: retirar la ropa exterior y lavar la piel y el cabello con agua y jabón.

Permanecer resguardado: ante riesgo de lluvia radiactiva, permanecer dentro del refugio al menos 24 horas, salvo indicación distinta de las autoridades o peligro inmediato.

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¿Sería conveniente abandonar Durango?

No necesariamente. Intentar escapar inmediatamente podría aumentar la exposición a peligros, especialmente si existiera contaminación radiactiva o las vialidades estuvieran bloqueadas.

Lo recomendable sería permanecer en un refugio seguro, escuchar las indicaciones oficiales y contar con agua, alimentos, medicamentos y una radio de baterías.

Aunque no existe una amenaza nuclear específica identificada contra Durango, este ejercicio permite comprender que la distancia al punto de explosión, el refugio disponible y las decisiones tomadas durante los primeros minutos podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte.