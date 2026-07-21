Olores que atraen serpientes: estos son los 4 aromas que debes evitar en tu casa

A pesar de que estos reptiles suelen huir ante la presencia humana, en ocasiones pueden verse atraídos a las viviendas en caso detectar ciertos olores. Es debido a esto que te compartimos cuáles son los aromas a evitar en el hogar.

¿Qué hacer para que las serpientes no entren al hogar?

Acorde con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, Estados Unidos, las serpientes tienen un papel vital en los ecosistemas, por lo tanto, no se recomienda eliminarlas, aunque se tratasen de especies venenosas.

Asimismo, este departamento advierte que estos reptiles por lo general suelen habitar en áreas residenciales urbanas y suburbanas, por lo que, para evitar su presencia en el patio trasero de los hogares, se sugiere en gran medida eliminar cualquier forma de escondite o refugio de su alcance.

Es decir, en caso de contar con un jardín trasero, se recomienda proceder con la eliminación de matorrales o áreas en los que la crezca hierba alta y montículos de rocas, además de guardar materiales como madera o desechos en los alrededores de las viviendas a una altura mínima de 45 centímetros del suelo, esto hará que prefieran buscar otro lugar en donde establecerse.

Te puede interesar: Alerta en tu hogar: ¿Cuál es la planta que atrae serpientes y debes quitar ya?

¿Cuáles son los aromas que las atraen?

Estos depredadores dependen altamente de sus sentidos como la vista, oído, tacto y en especial de su agudo olfato para rastrear a sus presas, según el artículo científico titulado ‘Micobiota aislada de serpientes en cuarentena del centro para investigaciones y respuestas en ofidioligia de la Universidad de Panamá’.

De igual forma, de acuerdo con el libro ‘Snakes of the Southeast’ (Serpientes del Sureste), enlista ciertos aromas que llaman bastante la atención de las serpientes. Entre estos se encuentran principalmente cuatro, el primero siendo el olor de las presas potenciales como roedores, aves, anfibios y otros animales de un tamaño pequeño, por lo que, en caso de contar con una mascota como hamster o pájaros, se recomienda tomar precauciones.