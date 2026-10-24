Otro negocio anuncia su cierre en Durango; Tienda de ropa se suma a las despedidas comerciales

Los anuncios de despedida de negocios en Durango siguen sumándose. Ahora es una tienda de ropa la que informó que dejará su local en la capital, en un año en el que distintos establecimientos han comunicado el fin de sus operaciones.

Se trata de Star Moda, que anunció mediante sus redes sociales el cierre de su sucursal Durango y el inicio de una liquidación de existencias para desocupar el inmueble.

“No es fácil decir esto… cerramos las puertas de nuestra sucursal Durango”, compartió el negocio en una publicación acompañada de fotografías de sus instalaciones.

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El mensaje incorpora una nueva despedida al panorama comercial de la ciudad, donde los cierres han alcanzado a establecimientos de distintos giros.

Otro local que quedará vacío

En su anuncio, Star Moda agradeció a las personas que compraron en el establecimiento y acompañaron sus distintas etapas.

La tienda también informó que busca agotar la mercancía que conserva en esta sucursal antes de dejar el espacio.

“Algunas decisiones son difíciles, pero necesarias para construir algo mejor”, expresó en el texto que acompaña la publicación.

Aunque confirmó el cierre, no detalló los motivos de la decisión, por lo que no es posible atribuirla a una caída en ventas, al costo de las rentas o a otros problemas económicos.

La liquidación anunciada se extenderá hasta el 7 de noviembre, aunque el material difundido no establece expresamente si esa será también la fecha del último día de operaciones.

Captura de Pantalla

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Se suma a otros anuncios de despedida

El cierre de Star Moda se suma a los casos de negocios que han anunciado su salida en Durango durante este año y que han sido documentados en distintas publicaciones.

Entre los más recientes está Tita’s Friends, establecimiento de hamburguesas que informó que cerrará el 25 de octubre, después de más de tres años de actividad.

Aunque cada negocio tiene circunstancias propias, la sucesión de despedidas mantiene sobre la mesa una pregunta sobre la economía local: ¿qué condiciones enfrentan los comercios para sostener sus puertas abiertas?

Los anuncios por sí solos no permiten medir la situación de toda la actividad comercial, pero sí muestran la salida de establecimientos que formaban parte de las opciones de compra y consumo en la ciudad.

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La marca conservará operaciones fuera de la capital

En el caso de Star Moda, el cierre corresponde a su sucursal en Durango capital. La empresa señaló que continuará operando en Santiago Papasquiaro y mediante redes sociales.

También manifestó que busca otro local para un posible regreso, aunque todavía no cuenta con una ubicación ni una fecha de reapertura anunciadas.

Por ahora, lo concreto es la salida del establecimiento actual: otro espacio comercial que quedará desocupado y una nueva despedida que se suma a las registradas en Durango.