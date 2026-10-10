Padres de bebés fallecidos en el IMSS Durango llevarán su exigencia de justicia a la CNDH

Los padres de los cinco bebés fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango viajarán a la Ciudad de México para acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dar seguimiento a su exigencia de justicia, así como al esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los decesos.

Durante el viernes, las familias sostuvieron una reunión con su representante legal, Fermín Alonso Flores Ayala, para revisar los avances de las investigaciones y los compromisos establecidos con las autoridades de salud.

Durante el encuentro también se abordaron los asuntos pendientes después de la reunión virtual que sostuvieron con el director general del IMSS, Zoé Robledo, así como el acercamiento presencial con el nuevo delegado del Instituto en Durango, Saúl Nevárez Jiménez.

Entre los temas planteados destaca la propuesta de crear el denominado “Protocolo Durango”, una iniciativa que busca establecer mecanismos de atención y acompañamiento psicológico para las familias, además de garantizar información oportuna y un trato digno a los padres que enfrenten la pérdida de sus hijos en instituciones de salud.

La propuesta busca que la atención a las familias no se limite a los procedimientos médicos o administrativos, sino que incluya acompañamiento durante el proceso y una comunicación clara sobre lo ocurrido.

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Con la visita a la CNDH, los padres buscan llevar su demanda a instancias nacionales y dar seguimiento a las acciones encaminadas a esclarecer los fallecimientos registrados en el hospital del IMSS en Durango.