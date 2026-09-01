¿Pagas más luz usando lo mismo? La verdadera razón de tu recibo de CFE elevado

La Comisión Federal de Electricidad explica que no siempre el cobro es el que determina la energía eléctrica consumida y la tarifa correspondiente; existen muchos factores que determinan el total de tu recibo.

Pagar más en tu recibo de luz no siempre significa haber conectado nuevos electrodomésticos, sino el consumo registrado, la temporada, los bloques tarifarios y hasta la tarifa DAC; son factores que cambian el monto.

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¿Mismos aparatos, mismo consumo de kWh?

Siempre debes revisar el consumo registrado en tu recibo; el medidor registra la energía eléctrica consumida y, para determinar el consumo facturado, se obtiene la diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior.

La diferencia es la que determina los kilovatios-hora (kWh) utilizados durante el periodo; por tal motivo, es posible tener los mismos aparatos conectados y aun así registrar cantidades diferentes de electricidad en los dos periodos.

El consumo registrado por el medidor se refleja en tu recibo

El medidor registra la energía eléctrica que consume el servicio; este aparato es el encargado de medir la energía consumida y, en los servicios domésticos, puede registrar la energía activa en kilowatt-hora.

Esto significa que utilizar los electrodomésticos por más tiempo puede incrementar los kWh; el recibo refleja la energía consumida, no simplemente el número de aparatos que existen dentro de la vivienda.

La temporada influye en el consumo de energía eléctrica

En la temporada de calor, donde en algunas zonas el calor aumenta considerablemente, uno de los aparatos que modifica el consumo doméstico considerablemente es el aire acondicionado; es por eso que la CFE recomienda mantener determinadas prácticas de ahorro en refrigeradores, lavadoras, secadoras, planchas y televisores.

kWh depende del nivel de consumo

Las tarifas domésticas establecen diferentes cargos para determinados bloques de consumo; el costo aplicable a cada kWh puede variar dependiendo de si se encuentra dentro del consumo básico, intermedio o excedente que corresponda a la tarifa.

Consumo básico-intermedio, se refiere a las tarifas domésticas. Consumo excedente, donde los límites cambian de acuerdo con la tarifa y la temporada.

Tarifa DAC, ¿qué es?

La Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) es el costo de electricidad que aplica la Comisión Federal de Electricidad cuando un hogar gasta más energía del límite permitido para su zona; se considera en un periodo de consumo de los últimos 12 meses.

Sobre la tarifa DAC, la Comisión señaló los siguientes límites de consumo mensual promedio:

Tarifa 1: 250 kWh.

Tarifa 1A: 300 kWh.

Tarifa 1B: 400 kWh.

Tarifa 1C: 850 kWh.

Tarifa 1D: 1,000 kWh.

Tarifa 1E: 2,000 kWh.

Tarifa 1F: 2,500 kWh.

Si el consumo mensual prometido supera el límite correspondiente, el servicio puede ser reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo.

Por tal motivo, si el importe de tu tarifa aumentó y no encuentras la explicación, la CFE recomienda prestar atención al medidor y al registro de lecturas, ya que el consumo se obtiene restando la lectura anterior de la lectura tomada en el período actual.

LECTURA ACTUAL - LECTURA ANTERIOR = CONSUMO FACTURADO.

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La Comisión recomienda desconectar televisores que nadie está utilizando, pues algunos equipos pueden consumir energía eléctrica incluso cuando no están encendidos; a este consumo se le llama en espera o standby.

Mientras que para el refrigerador, un aparato que permanece conectado todo el tiempo, la CFE recomendó evitar colocarlo cerca de fuentes de calor (la estufa) y no introducir alimentos calientes; aconseja enfriarlos antes de guardarlos.

Para la lavadora, recomienda utilizarla a su máxima capacidad y emplear la secadora solamente cuando las condiciones meteorológicas no permitan secar la ropa al aire libre.

Y si tu recibo aumentó, deberás revisar los siguientes puntos:

Consumo en kWh: Comparará el periodo actual con el anterior.

Lectura anterior y actual: Comprueba la diferencia registrada por el medidor.

Tarifa: Verifica que corresponda a la que normalmente tiene tu domicilio.

Temporada: Considera si estás en el periodo de verano o fuera de él.

Bloque de consumo: Observa si pasaste de básico a intermedio o te excediste.

Promedio de consumo: Comprueba si tu consumo de los últimos meses se ha elevado.

Tarifa DAC: Verifica si aparece una reclasificación por el alto consumo.

El recibo pide subir aunque tu casa no tenga electrodomésticos.

La estructura tarifaría puede hacer que el costo cambie cuando se alcanzan determinados niveles de consumo.