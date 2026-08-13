Adiós a los mitos: la CFE aclara si apagar el aire acondicionado realmente ahorra luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) siempre ha dejado en claro que apagar los equipos eléctricos que no se usen en el momento es una buena práctica que permite ahorrar energía eléctrica; no obstante, se ha debatido si apagar el aire acondicionado durante la época de calor es una práctica recomendable. ¿Se recomienda hacer esto? ¡Esto es lo que sabemos!

Ahorro de energía

Antes de responder a la problemática, hay que destacar que la CFE ha compartido a través de los años documentos oficiales en los que describen la forma adecuada del empleo del aire acondicionado en el verano, con el fin de que los ciudadanos apliquen sus recomendaciones para asegurar el ahorro de electricidad mientras se usa el equipo de manera segura .

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire caliente.

y para evitar el ingreso de aire caliente. Optar por usar equipos con tecnología inverter y revisar las etiquetas de energía.

No configurar el aire acondicionado a una temperatura inferior a 24 °C, ya que por cada grado menor al indicado, el consumo incrementa entre un 4 % y un 6 %.

Evitar instalar el dispositivo en lugares expuestos a la luz del sol y en zonas cercanas a fuentes de calor.

Dar mantenimiento preventivo cada 6 meses, junto a la limpieza de filtros y de condensador cada 15 días.

Al adquirir un equipo nuevo, eludir equipos con más de 10 años de antigüedad.

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¿Vale la pena apagar el aire acondicionado?

Según los documentos y materiales brindados por el organismo en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Secretaría de Energía (Sener), es importante apagar los ventiladores y el aire acondicionado en habitaciones donde no se estén usando estos equipos.

A pesar de tratarse de uno de los equipos que más consume electricidad durante el año, especialmente en la temporada de verano, el ahorro de energía no solo influye en si el aire acondicionado se encuentra apagado o no .

Otros aspectos a destacar que permiten conocer el consumo real del dispositivo son el tipo de tecnología empleada, el aislamiento de la habitación o edificación donde fue instalado, su tiempo total de uso, la temperatura configurada y el mantenimiento que se le dé al equipo .

Es por esto que la CFE recomienda instalar el dispositivo de aclimatación correctamente en un edificio bien aislado, configurar la temperatura a 24 °C como preferencia y darle mantenimiento de forma periódica.