Pago Bienestar de julio 2026: ¿quiénes reciben primero los 6,400 pesos?

La Secretaría de Bienestar realizará en julio el cuarto pago del año para las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad.

Este apoyo económico forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y se deposita de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios, con el objetivo de garantizar el acceso a recursos básicos para millones de personas en el país.

El depósito corresponde al bimestre julio-agosto y, de acuerdo con lo que se ha manejado hasta ahora, se espera que comience a partir del miércoles 1 de julio.

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¿Quiénes serán los primeros en recibir el pago?

Como ocurre en cada bimestre, los depósitos se realizan en las tarjetas del Banco del Bienestar siguiendo un orden alfabético con base en la primera letra del primer apellido.

Por ello, los primeros beneficiarios en recibir el pago de 6 mil 400 pesos serán aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A.

Este esquema busca evitar saturaciones en sucursales bancarias y cajeros, además de facilitar que los beneficiarios puedan disponer de su dinero de manera ordenada.

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¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Para este bimestre, las personas adultas mayores reciben un monto de 6 mil 400 pesos, correspondiente al apoyo regular del programa. En el caso de otros programas, como la pensión para personas con discapacidad o Mujeres Bienestar, los montos pueden variar dependiendo del esquema vigente.

¿Ya hay calendario oficial para este bimestre?

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha publicado un calendario oficial para los pagos de julio. Sin embargo, tomando como referencia calendarios anteriores, se prevé que el orden de depósitos quede de la siguiente manera:

A: miércoles 1 de julio

B: jueves 2 de julio

C: viernes 3 de julio

D, E, F: lunes 6 de julio

G: martes 7 de julio

H, I, J, K: miércoles 8 de julio

L: jueves 9 de julio

M: viernes 10 de julio

N, Ñ, O: lunes 13 de julio

P, Q: martes 14 de julio

R: miércoles 15 de julio

S: jueves 16 de julio

T, U, V: viernes 17 de julio

W, X, Y, Z: lunes 20 de julio

Es importante recordar que estas fechas son estimadas y podrían modificarse una vez que la autoridad publique el calendario oficial.

Recomendaciones para beneficiarios

Las autoridades recomiendan a las personas beneficiarias:

No acudir el mismo día del depósito si no es necesario, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.

Evitar compartir datos personales o bancarios para prevenir fraudes.

Consultar únicamente fuentes oficiales para conocer fechas y detalles del pago.

La recomendación principal es mantenerse pendiente de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para confirmar las fechas definitivas y cualquier actualización relacionada con los depósitos.