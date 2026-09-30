¡Pánico en pleno vuelo! Piloto habría apuñalado a su compañero y forzado un aterrizaje de emergencia | VÍDEO

Un suceso inédito ocurrió en un vuelo en donde, un violento altercado en la cabina provocó la caída de más de 15 mil pies de altura, lo que derivó que el vuelo cambiaría su rumbo y tuviera que aterrizar de emergencia.

El caso se dio a conocer por medio de redes sociales en donde incluso se habló de un vídeo en donde un hombre ensangrentado dentro de la cabina de un avión. Pero las imágenes en el que nos centraremos son las que fueron grabadas por una pasajera.

¿Qué se ve en el vídeo?

De acuerdo con las imágenes difundidas, muestran directamente como las personas se empiezan a preocupar e incluso en una parte del avión hay un altercado entre pasajeros que no se pueden apreciar con precisión a quién se le abalanzan. Al mismo tiempo se escuchan gritos que indicarían cuando el avión se desplomaba.

De acuerdo con la información de Univisión, el trayecto transcurrió inicialmente sin inconvenientes. El avión avanzaba hacia su destino, pero fue aproximadamente dos horas y veinte minutos después del despegue cuando se empezaron a registrar fluctuaciones graves de altitud. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái con destino al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Tel Aviv.

La compañía confirmó el incidente, durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv y que la aeronave había aterrizado sin incidentes en Tabuk. En una segunda declaración atribuida a un portavoz, describió lo ocurrido como un "altercado en la cabina de mando".

La misma aerolínea señaló que la aeronave fue asegurada con éxito por la tripulación de Flydubai que viajaba en el vuelo. La empresa reportó, que esos miembros de la tripulación desviaron el avión y consiguieron aterrizarlo sin problemas.

El copiloto atacó al capitán y lo apuñaló

Según los datos proporcionados el copiloto habría atacado al capitán con una arma blanca para posteriormente intentar tomar el control de la aeronave con la intención de estrellarla o desviarla de manera forzada.

Al momento la información disponible hasta ahora no establece cuál habría sido el motivo del ataque. Lo que si sabe es que la situación se convirtió en una emergencia en cuanto el piloto habría perdido el control total del avión, después de ser atacado, momento en el cual los pasajeros y los tripulantes de Flyfubai intervinieron.

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