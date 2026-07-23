Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: estas letras reciben su pago HOY jueves 23 de julio

De acuerdo con el calendario publicado, este jueves continúa la entrega de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores correspondiente al cuarto bimestre del 2026; por lo que según lo programado a principios de mes, estas son las letras que reciben su pago hoy jueves 23 de julio.

Este apoyo económico se entrega a través de un programa impulsado por el Gobierno, en donde se busca mejorar la calidad de vida a los cuenta-habientes, además, de promover la autonomía económica y reducir la desigualdad en sectores vulnerables lo que ayuda al desarrollo integral de los individuos.

¿Qué letras reciben su depósito este 23 de julio?

De acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar, las entregas de se realizan en orden alfabético; para este jueves 23 de julio de 2026 corresponde el depósito a las personas quienes su apellidos comience como la letra "R".

El orden se debe a la gran cantidad de beneficiarios que comparten una misma inicial en su primer apellido por lo que además de esta fecha para la letra R, se asignó también el viernes 24 de julio. Por lo que en caso de no haber recibido el depósito el día de hoy, deberás esperar la siguiente fecha.

¿Esta fecha es la única en la que podrás retirar el depósito de tu Pensión Bienestar?

La respuesta es no, la fecha corresponde solo al depósito del apoyo económico, por lo que tu podrás retirar el dinero en alguna fecha posterior si así lo deseas, no es obligatorio retirar el efectivo el mismo día en que se depositó.

En caso de que no puedas ir al Banco Bienestar a retirar en donde no se ejercerá ningún cobro de comisión por retirar esta Pensión, puedes utilizarlo para pagar en establecimientos y comercios como supermercados, farmacias y supermercados o puedes retirar el dinero de forma gradual.

Al acudir al Banco para retiro, se te pedirá tu tarjeta y NIP para cajeros automáticos o puedes ir a ventanilla con tu identificación oficial. La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos. En el caso de las personas inscritas al programa Sembrando Vida el pago correspondiente al mes de junio se realizó el jueves 9 de julio con un monto de 6 mil 450 pesos.