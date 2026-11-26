Incumplir una orden de protección dictada para salvaguardar a una mujer o niña víctima de violencia podría convertirse en un delito específico, castigado con hasta seis años de prisión y multas de más de 48 mil pesos , de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de Durango.

La propuesta plantea reformar específicamente el Código Penal de Durango para establecer penas de dos a seis años de cárcel y multas de 144 a 432 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Pero también pretende que el delito se persiga de oficio, de manera que la intervención de las autoridades no dependa de que la víctima presente una nueva denuncia o ratifique su voluntad.

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La iniciativa fue presentada por la diputada local Sughey Torres Rodríguez, quien argumentó que las órdenes de protección deben tener consecuencias legales cuando son ignoradas por los agresores. El planteamiento establece que la conducta se configure desde el momento en que se incumpla cualquiera de las disposiciones dictadas por la autoridad competente.

La propuesta se presentó durante la sesión ordinaria con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que también hubo pronunciamientos sobre la responsabilidad de las instituciones para garantizar seguridad y acceso a la justicia.

Al respecto, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Otniel García Navarro, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es una exigencia de justicia, derechos humanos y paz social, y sostuvo que ninguna debe vivir con miedo en su hogar, trabajo, las calles o los espacios digitales.

Por su parte, la diputada Verónica González Olguín consideró que el compromiso institucional debe reflejarse todos los días en las decisiones legislativas y en la atención que reciben las mujeres que solicitan ayuda. También destacó la importancia de fortalecer la educación basada en el respeto y garantizar acompañamiento a quienes enfrentan situaciones de violencia.