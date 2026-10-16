Por apagones en Durango, algunas familias perdieron hasta la insulina: Canacope

La afectación por los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica ha llegado a un punto crítico que a menaza el patrimonio de los pequeños comerciantes , así como la salud de familias duranguenses.

Así lo advirtió la dirigente de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora, al asegurar que la problemática se ha ido incrementando, en lugar de disminuir.

Y es que, de acuerdo con los reportes recibidos por el sector, comunidades como el poblado de Contreras y diversas zonas urbanas permanecieron más de un día sin servicio eléctrico óptimo, por una falla intermitente que “va y viene” y que dejó estragos económicos.

Expuso que pequeños comerciantes invirtieron sus últimos recursos en surtir sus negocios, pero hoy enfrentan pérdidas totales debido a que se echaron a perder alimentos y mercancías.

Aseguran malestar en los hogares

Además, aseguró que hay malestar en los hogares ya que las familias pierden los alimentos adquiridos con esfuerzo y, en casos extremos, se han dado situaciones en las que hay personas que requieren almacenar medicamentos como la insulina, los cuales requieren cadena de frío para su conservación.

En tal sentido, con los constantes y prolongados cortes de energía eléctrica, estos insumos se han echado a perder, poniendo en riesgo la vida de pacientes.

“Entonces yo creo que ya es importante que CFE haga frente porque no es justo, no es correcto, no tienen por qué los hogares, las familias estar sufriendo en estos momentos tan difíciles por la situación económica para que estén perdiendo sus electrodomésticos, sus inversiones, sus negocios y pues lo más triste, la verdad, estar exponiendo su salud. Por ahí hay varios hogares que ya se les echaron a perder las insulinas y no hayan qué hacer”, lamentó.

Por lo que exigió una respuesta urgente para evitar que se registren estos cortes y para que el servicio se brinde de manera adecuada, para prevenir que las familias y negocios sigan colapsando ante la falta de una infraestructura eléctrica eficiente.