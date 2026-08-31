¿Por qué los jóvenes renuncian rápido? Las razones detrás del descontento laboral

A diferencia de generaciones anteriores, donde la gente priorizaba sus empleos, la estabilidad a largo plazo y la antigüedad, la generación millennial y la Z sitúan como prioridad la flexibilidad de horarios, el equilibrio personal, la salud mental y sus aspiraciones.

El grupo generacional es el conjunto de personas con menor nivel de satisfacción en sus puestos de trabajo; así lo informó Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup Latinoamérica. Según los datos presentados, la informalidad actual es del 59%, donde la desocupación se duplica la media nacional de la Generación Z.

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Motivos de renuncia laboral en la generación Z

Según los estudios realizados, el salario es una de las expectativas fundamentales para los trabajadores más jóvenes.

En comparación con generaciones anteriores como la X o los baby boomers, para quienes el trabajo representa la prioridad central, los jóvenes de la actualidad priorizan el equilibrio entre su vida personal y profesional.

"La generación más joven está entre el 50 y el 60% a nivel de satisfacción, lo cual muestra efectivamente un margen de oportunidad para mejorar", mencionó Fernando Bermúdez.

Factores principales que impulsan la motivación y decisión laboral

Uno de los factores que impulsan la desmotivación laboral es la claridad en las rutas de crecimiento laboral, ya que genera incertidumbre. Las generaciones anteriores asumían que la empresa era consecuencia natural de todo el personal; hoy en día, la generación Z percibe ese camino como algo ajeno o con pocas oportunidades laborales.

"No es el caso de la generación Z, no quiere decir que no sea importante para ellos el trabajo, pero también es muy importante el equilibrio en la vida con la vida personal".

Mientras que en el contexto económico se añade una capa de desocupación general en México, manteniéndose en el 2.5%, donde el segmento joven alcanza un 4.8%.

Además de que la informalidad afecta a un 59% de este grupo, lo que complica la estabilidad económica, indispensable para los proyectos de vida a futuro.

"Las nuevas generaciones no tienen esto, o al menos no ven esto tan claro en todas las oportunidades laborales que consiguen".

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Retos para mantener a los mejores talentos dentro de la empresa

Este caso genera una alta movilidad laboral, cerca del 150% de la generación Z manifiesta cambiar de empleo en un periodo de 6 meses. El 60% de las empresas encuestadas por ManpowerGroup y Junior Achievement reportan dificultades para retener al talento joven, lo que obliga a las organizaciones a replantear sus estrategias de fidelización.

Las empresas deben mejorar sus visiones e ir más allá de los beneficios tradicionales que motivaban a antiguos trabajadores, enfocarse en integrar a la generación Z a los entornos, donde el propósito de la organización esté alineado con los valores personales de los jóvenes.

"Para poder hacerlo, hay que entender qué es lo que buscan, que en muchos casos es propósito".