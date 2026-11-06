¿Por qué se llamó ‘Cisne Negro’ la operación que llevó a la recaptura de ‘El Chapo’ Guzmán en 2016?

En enero de 2016, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue capturado por última vez luego de escaparse de prisión en dos ocasiones, en una operación que fue denominada “Cisne Negro”, y que fue detallada en el más reciente documental de N+, con el mismo nombre.

Hace poco más de una semana, fue emitido “Operación Cisne Negro”, el documental de dos partes producido por N+ que se encargó de revelar los detalles que rodearon al operativo en el que se logró la recaptura de “El Chapo”, el 8 de enero de 2016, tras escaparse del Altiplano en el Estado de México en julio de 2015.

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La producción reveló algunos detalles e imágenes nunca antes vistos del escape y la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa; sin embargo, también ha despertado algunas dudas acerca de la operación desarrollada por autoridades de carácter federal.

¿Por qué se le llamó “Operación Cisne Negro”?

Aunque el nombre del operativo es conocido por muchos, no tantos conocen el motivo, que tiene que ver con una investigación realizada meses antes de la captura de Joaquín Guzmán.

Unos días después de la recaptura de “El Chapo”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer que se le dio el nombre de “Operación Cisne Negro” debido a un cateo realizado en noviembre de 2015 en el rancho Los Ciruelos, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde se aseguraron varias aves exóticas, entre ellos tres cisnes negros y tres blancos.

Los animales exóticos llamaron la atención dentro de las investigaciones, y tras este cateo, las siguientes acciones e indagatorias encaminadas a la captura de “El Chapo” adoptaron el nombre de “Operación Cisne Negro”, mientras que las aves aseguradas pasaron a resguardo de autoridades federales.

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Luego de la captura de “El Chapo” en Los Mochis, Sinaloa, el líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado inicialmente al Altiplano del Estado de México, de dónde se había fugado en 2015, y después fue extraditado a Estados Unidos a inicios del 2017, donde en un inicio estuvo recluido en el Centro Correccional Metropolitano y luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde cumple su pena en la actualidad.

Documental “Operación Cisne Negro”

Desde que se estrenó el pasado 27 de octubre en la plataforma de ViX, la serie documental “Operación Cisne Negro” acaparó la atención debido a los detalles revelados en torno al escape y recaptura del líder del Cártel de Sinaloa.

El documental de dos partes está disponible en la plataforma de ViX, a través de suscripción.