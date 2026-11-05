La ruta de 'El Chapo': localidades de Durango donde estuvo antes de su captura en 2016

El pasado 8 de enero de 2026 se cumplieron 10 años de la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", en Sinaloa, esto luego de que meses antes se escapara de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.

La manera en cómo ocurrió la fuga y cómo volvieron a detenerlo fue contada recientemente, luego del documental estrenado este 27 de octubre por N+ Docs a través de Vix.

Compuesto de dos capítulos titulados "El señor de los túneles" y "A quien sea dale 16" , ambos de más de una hora, cuenta a detalle la cronología de ambos hechos.

No obstante, lo que ha llamado la atención de este material audiovisual es la mención al estado de Durango , en donde Guzmán Loera habría decidido estar semanas antes de ser recapturado.

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¿Cómo ocurrió la captura de "El Chapo"?

De acuerdo al documental de N+, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) habían implementado un operativo denominado "cisne negro" para capturarlo luego de conocer sus ubicaciones en Sinaloa.

Una vez que ubicaron una de sus casas de seguridad, irrumpieron en el lugar encontrado a varios de sus hombres, sin que él estuviera dentro.

No obstante, en una de las habitaciones localizaron un túnel, mismo por el que habría escapado para evitar su detención.

Tras desplegar más unidades para buscarlo, más tarde dos policías lo interceptaron tras recibir un reporte del robo de un vehículo con las características en el que él iba.

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Foto: Redes Sociales.

Una vez que lo identificaron, fue trasladado a un motel cercano para resguardarlo y evitar que escapara, horas después elementos de la Marina arribaron y fue posible su recaptura con éxito.

Esta fue la última vez que Joaquín permaneció en una cárcel mexicana , pues meses después sería extraditado a Estados Unidos para llevar su proceso judicial.

La ruta de "El Chapo" en Durango antes de su captura

Tras escapar del Altiplano, "Operación Cisne Negro" relata que Guzmán Loera se movilizó en ciudades cercanas y posteriormente hacia Sinaloa.

Notas periodística confirmarían esto, asegurando que primero estuvo en San Juan del Río, Querétaro, en donde presuntamente tomó una avioneta que lo llevaría a la sierra del llamado "Triángulo Dorado", formado por Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Sin embargo, la entidad duranguense fue su mejor refugio para evitar la captura inmediata, siendo el municipio de Tamazula el favorito.

De acuerdo al documental, Bastantitas de Abajo, localidad de esa ciudad, acogió a "El Chapo" para pasar la mayor parte del tiempo. No obstante, las autoridades habrían rastreado a Édgar Coronel Aispuro (su cuñado) y los llevó a este lugar, en donde se realizó un operativo en octubre de 2015 y casi era detenido.

Al haber sido descubierto en esta zona, comenzó a movilizarse por otras más cercanas y dentro de ese mismo municipio, como: Tamazula de Victoria, El Durazno, Acatita, Las Cruces , hasta llegar a Sinaloa pasando por La Tuna, Jesus María, Culiacán y posteriormente Los Mochis, donde fue detenido.

En videos compartidos en este especial, se puede observar las avionetas llegando a algunos de estos puntos clave, dejando ver la logística a detalle que su gente realizaba para que él pudiera instalarse con seguridad.

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¿Cuánto tiempo se hace de Durango capital a Bastantitas de Abajo?

Tomando como referencia salir de la capital duranguense y consultando la aplicación de "Mapas" en el celular, llegar a Bastantitas de Abajo en auto tomaría un tiempo de 12 horas y 10 minutos.

Aunque es la ruta más rápida, no se descarta algunas interrupciones por la calidad de la carretera o percances viales que pudieran presentarse en el camino.

En los avisos que prevé la aplicación está que esta zona y sus alrededores presentan una cobertura celular limitada, por lo que deberás descargar un mapa sin conexión para usarlo cuando no haya internet.

También, es posible que el cruce por la zona tenga aguas poco profundas o desperfectos.