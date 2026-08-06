Profeco: estos son los útiles escolares más confiables para el regreso a clases 2026-2027

El regreso a clases está cada vez más cerca y, con él, comienza la búsqueda de cuadernos, lápices, bolígrafos y otros materiales para el nuevo ciclo escolar.

Para orientar a las familias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a 94 útiles escolares de distintas marcas, en el que analizó su resistencia, durabilidad, precisión, seguridad y desempeño.

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¿Qué útiles escolares analizó Profeco?

El estudio, publicado en la edición de agosto de la Revista del Consumidor, incluyó:

17 cuadernos profesionales

23 cajas de lápices de colores

15 gomas blancas

nueve juegos de geometría

16 sacapuntas

14 bolígrafos de tinta azul

En total se realizaron miles de pruebas para comprobar si los productos cumplían con lo declarado en sus empaques y conocer cuáles ofrecían mejores resultados durante el uso cotidiano.

¿Cuáles fueron los mejores cuadernos?

Entre los cuadernos profesionales de 100 hojas con pastas no plastificadas, el modelo Tribals de Scribe fue el único que obtuvo una calificación general de Excelente.

También destacaron por su resistencia al borrado, al desprendimiento de hojas y a la separación de las pastas algunos modelos de:

Scribe

Estrella

Sigel

STUK

En la categoría de cuadernos con pastas plastificadas, recibieron calificaciones destacadas modelos de:

First Class

KIP

Norma

Scribe

Profeco comprobó que los cuadernos analizados contenían el número de hojas declarado y cumplían con el gramaje indicado.

Lápices de colores con puntillas más resistentes

En las pruebas de resistencia de las puntillas sobresalieron productos de las marcas:

Faber-Castell

Kores

MAE

Norma

Staedtler

Vinci

Los modelos analizados también fueron evaluados por la calidad del coloreado, la facilidad para borrar y la resistencia de la mina ante golpes o presión.

La recomendación es revisar que los lápices no tengan grietas, que la madera esté bien ensamblada y que la mina se encuentre centrada.

¿Cuáles fueron las mejores gomas?

Las gomas que presentaron menor desgaste durante las pruebas fueron las de:

Artesco

Maped

Pelikan

Staedtler

También obtuvieron calificaciones destacadas algunos modelos de Kores, Office Depot y OfficeMax por eliminar el grafito sin romper ni maltratar excesivamente el papel.

Profeco recomienda elegir una goma que borre con pocas pasadas, ya que un producto que requiere demasiada fricción puede desgastar o romper las hojas.

Juegos de geometría presentaron fallas

Los juegos de geometría fueron una de las categorías con mayores diferencias entre modelos.

Aunque los transportadores de MAE, Pelikan, Vinci y Wacky destacaron por su precisión, Profeco encontró que los compases incluidos en algunos juegos de MAE y Wacky perdieron el ajuste de apertura durante las pruebas.

Esto puede provocar que el compás se cierre o abra mientras se utiliza y genere círculos imprecisos.

Por ello, antes de comprar se recomienda verificar que las escalas y números sean legibles y que el compás conserve su posición al ejercer presión.

Observaciones en los sacapuntas

En esta categoría, Profeco detectó problemas de funcionamiento y seguridad.

El sacapuntas de Maped presentó atascamientos y rompimiento de puntas durante las pruebas.

Además, los modelos:

Kores Snappy 35813

Kores Snappy Duo 35814

KUM 102.72.22

no incluyeron algunas leyendas precautorias relacionadas con el riesgo de la cuchilla y la supervisión de menores.

También se encontraron rebabas o acabados irregulares en algunos productos de Artesco, Kores y MAE, por lo que se recomienda revisar que no tengan bordes filosos antes de entregarlos a niñas y niños.

¿Qué bolígrafos escriben durante más tiempo?

El BIC Cristal destacó por su calidad de escritura y por superar los 2 mil 800 metros lineales de rendimiento.

Otros bolígrafos de BIC, Office Depot, OfficeMax, Pelikan y Staedtler también ofrecieron buenos resultados.

En contraste, los modelos MAE Ultra Suave BTM-A y OfficeMax SKU 50062125 tuvieron rendimientos inferiores a 800 metros.

Profeco recomienda probar que la tinta fluya de manera uniforme, que no manche y que el cuerpo del bolígrafo no presente grietas o piezas sueltas.

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Lo más caro no siempre es lo mejor

Una de las principales conclusiones del estudio es que el precio elevado no garantiza una mayor calidad.

Algunos productos económicos obtuvieron resultados similares o incluso superiores a opciones de mayor costo. Los artículos decorados con personajes o licencias también suelen ser más caros, aunque no necesariamente ofrecen mayor resistencia o durabilidad.

Antes de comprar, Profeco recomienda:

revisar los útiles del ciclo anterior que todavía puedan reutilizarse

comparar precios y características

verificar que los empaques estén cerrados y completos

evitar productos con bordes filosos o piezas sueltas

comprar en establecimientos formales

conservar el comprobante para realizar cambios o reclamaciones

La recomendación final es elegir los útiles conforme a su desempeño y necesidades reales, en lugar de basarse únicamente en la apariencia, la marca o el precio.