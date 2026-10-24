Proponen reconocer prácticas profesionales como experiencia laboral en Durango

Los diputados locales analizarán una iniciativa que busca reconocer las habilidades adquiridas durante las prácticas profesionales y acreditarlas al buscar empleo.

Este sería el objetivo que plantea la modificación a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Durango, ante las dificultades que enfrentan los jóvenes para conseguir su primer trabajo formal por falta de experiencia.

La propuesta, presentada por la diputada local Rocío Rebollo Mendoza, busca regular las prácticas para que estén vinculadas con la carrera de cada estudiante y se desarrollen mediante programas formativos con objetivos definidos, supervisión, acompañamiento y evaluación.

El planteamiento también contempla condiciones seguras, horarios razonables y trato digno, además de impedir que instituciones públicas o privadas utilicen a los practicantes para sustituir trabajadores, cubrir vacantes o asignarles actividades ajenas a su formación . Asimismo, busca prevenir malos tratos, discriminación, hostigamiento y acoso.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa consiste en entregar una constancia al concluir las prácticas, con información sobre su duración, las actividades realizadas y las competencias adquiridas. El documento permitiría a los jóvenes acreditar esas habilidades al postularse a una vacante.

Al exponer los motivos de su propuesta, la legisladora refirió cifras del primer trimestre de 2024, según las cuales solo el 5.1 por ciento de los profesionistas ocupados en México tenía entre 20 y 24 años. Para Durango, refirió alrededor de 162 mil profesionistas ocupados y un ingreso promedio mensual de 12 mil 544 pesos.

La iniciativa precisó que reconocer las prácticas como experiencia no implicaría equipararlas automáticamente con una relación laboral ni generar antigüedad. El propósito es que las actividades realizadas durante la formación profesional puedan documentarse y valorarse al buscar una oportunidad de trabajo.