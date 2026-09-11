Protección Civil alerta por lluvias muy fuertes HOY viernes 11 de septiembre en estos estados

Para este fin de semana previo a las fiestas patrias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha recomendado a la población resguardarse con ciertas medidas preventivas, esto porque se pronostican lluvias clasificadas de intensas a muy fuertes en diversas zonas del país.

Durante este mes de septiembre se han registrado altos niveles de lluvias en diferentes partes de la República Mexicana, derivados de condiciones causadas por el fenómeno conocido como monzón mexicano, así como los canales de baja presión y las ondas tropicales.

¿Lloverá en Durango, Sinaloa y Baja California Sur este 11 de septiembre?

Durante este viernes 11 de septiembre, se prevé la caída de lluvias intensas en estados como Durango, Sinaloa y Baja California Sur, además en Sonora, donde se esperan precipitaciones muy fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN adelantó además que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, probable caída de granizo y fuertes rachas de viento. En consecuencia de esto pudieran generarse encharcamientos e inundaciones en zonas con ciertas vulnerabilidades de pavimentación o alcantarillado.

¿Quá alertó Protección Civil a estos estados?

En específico, Protección Civil alertó sobre la probabilidad de caída de lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en los estados de Durango, Sinaloa y Baja California. La organización recomendó evitar cruzar calles, arroyos o zonas inundadas. A su vez mantenerse alejado de ríos, cauces y zonas bajas. Para los conductores de vehículos, se recomienda reducir la velocidad y extremar precauciones.

En el caso de Sonora, Zacatecas y Oaxaca se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm), por lo que la recomendaciones anteriores también aplican para la población de estos estados para el resto del país se tiene pronosticadas lluvias fuertes (25 a 50 mm) e intervalos de chubascos (5 a 25 mm).

Por este pronóstico, se recomienda mantenerse informado ante cualquier recomendación adicional que Protección Civil pudiera publicar a través de sus cuentas oficiales o incluso la misma Conagua.

Recordemos que el mes de septiembre es de los meses en donde las lluvias son constantes y se puede registrar a cualquier hora del día.