¿Qué dijo Alito Moreno, líder del PRI, sobre la alerta amarilla de la visa de Esteban Villegas?

El nombre de Esteban Villegas Villarreal vuelve a aparecer en la prensa nacional, luego de que este martes confirmara que su visa para entrar a Estados Unidos se encuentra en revisión tras detectar una alerta amarilla.

Durante un encuentro con medios dijo que se encuentra la espera de una respuesta, pues no le habían impedido el paso por esta situación.

"Nunca me han dicho que no puedo ingresar. No he tenido la necesidad de ir a Estados Unidos. Yo diría, sí tengo visa y están revisando por qué brincó ", agregó.

Esta declaración ha trascendido en distintos medios y ha llamado la atención, razón por la que la periodista Azucena Uresti cuestionó a Alejandro Moreno "Alito", dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre el hecho.

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¿Qué dijo Alito sobre la visa de Villegas?

El mandatario estatal, Esteban Villegas forma parte del PRI, por lo que la interrogante hacia su dirgente nacional fue estuvo enfocada a si sabía de esta situación y cómo se ha manejado en el partido.

Moreno aseguró que todo lo que sabe es lo que se encuentra público y lo que ha expresado el funcionario, por lo que "a él le corresponde informar sobre su situación migratoria".

"No existe ninguna comunicación oficial de los Estados Unidos que confirme publicamente un retiro definitivo de la visa. Él llevará ese tema y yo lo que creo es que ellos deben dar a conocer a la opinión pública lo que correponde", manifiesta.

Aunque la periodista insiste que en ningún caso, incluso de los del partido de Morena como Rubén Rocha Moya o Marina del Pilar, el dirigente del PRI asegura que se tiene que tener una comunicación pública por parte del país norteamericano.

"En el caso de Morena hay imputaciones legales. Yo creo que cada uno deben de informar a la opinición pública con transparencia y tranquilidad".

A pregunta expresa si hay comunicación con Esteban Villegas sobre este tema, Moreno aseguró que no han platicado pues sabe que ellos (el gobierno de Durango) tiene "responsabilidad".

"No hay que comparar (sobre que el gobernador se retire del cargo como Rocha Moya), no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Lo que está abierto y claro con los narcogobernadores señalados de Morena hay investigaciones, señalamientos, hay trabajo que han hecho periodistas valientes para obtener información, imputaciones en Estados Unidos. Ve como están los estados desbordados", agrega.

"¿Meterías las manos al fuego por tu gobernador (Villegas)?" , cuestionó Uresti