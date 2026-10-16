¿Qué es la ameba 'comecerebros' detectada en México, cómo se contagia y cuáles son los síntomas?

En México es común que las personas vayan a sitios en donde haya grandes cuerpos de agua para su entretenimiento o para pasar simplemente un momento de descanso de sus actividades. Ante este factor, autoridades sanitarias en México detectaron la presencia de Naegleria fowleri concida popularmente como "Ameba Comerebros".

Es importante destacar que aunque las infecciones en humanos son extremadamente rara, esta infección puede provocar un enfermedad cerebral que evoluciona rápidamente como lo es la meningoencefalitis amebiana prmaria. (MAP).

¿Dónde se han detectado casos en México de la "Ameba Comecerebros"?

Durante 2026 tras confirmarse un caso fatal en Yucatán, las autoridades confirmaron que un hombre que trabajaba como instructor de deportes acuáticos en un lago artificial, había perdido la vida después de que la infección se desarrollara en su organismo.

Ante el caso, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó la presencia de Naegleria fowleri en muestras relacionadas con el caso. Por lo que derivó a que las autoridades aseguraran la zona para el proceso de saneamiento del agua.

En lo que respecta a los Servicios de Salud de Yucatán, analizaron nueve cuerpos de acuáticos artificiales y detectaron la presencia de la ameba en seis de ellos:

Plaza La Isla.

Los lagos principal y oriente de Cabo Norte.

El del Zoológico del Centenario.

El del Gran Parque La Plancha.

El del Parque Ecológico del Poniente.

¿Como se contagia y cuáles son los síntomas de Naegleria fowleri?

Primeramente, hay que aclarar que es que la infección no se adquiera por beber o tragar agua que contenga esta ameba, ni tampoco se transmite de persona a persona, ni tampoco existe evidencia de contagio mediante vapor de agua o pequeñas gotas suspendidas en el aire.

La infección ocurre cuando agua contaminada con Naegleria fowleri entre por la nariz. Esto ocasiona que desde las fosas nasales, la ameba pueda desplazarse a través de los nervios hasta alcanzar el cerebro. Al llegar a ese órgano provoca inflación y destrucción del tejido cerebral.

Aquí te ponemos los síntomas:

Dolor de cabeza intenso

Fiebre

Náuseas

Vómitos

La meningoencefalitis amebiana primaria podría avanzar rápidamente, lo que podría provocar la aparición de estos síntomas:

Rigidez en el cuello

Confusión

Dificultad para prestar atención al entorno

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

Alucinaciones

Coma

Evolución de la infección y otras recomendaciones

La enfermedad puede evolucionar con rapidez donde el fallecimiento suele ocurrir al rededor de cinco días después del inicio de las manifestaciones clínicas, aunque el periodo puede variar entre uno y 18 días.

Por ello, se recomienda que una persona que tenga alguno de los síntomas presentados anteriormente, después de haber realizado actividades en agua dulce templada deberá de buscar atención médica de inmediato.

Es importante señalar que los casos vinculados con instalaciones recreativas han ocurrido principalmente cuando el tratamiento del agua ha sido insuficiente. Nadar en una piscina correctamente mantenida, desinfectada y con niveles adecuados de cloro no se considera una vía habitual de infección.